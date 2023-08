Barbiecore Mehr als ein kurzlebiger Fashion-Trend?

von Julia Koschel Barbiecore ist in aller Munde. Mit dem neuen Barbie-Film flammt der Trend noch einmal so richtig auf. Doch ist Barbiecore wirklich nur ein Trend oder steckt mehr dahinter?

Barbiecore ist derzeit einfach nicht vom Roten Teppich, Laufstegen oder Social Media wegzudenken. Mit dem Barbie-Film in den Kinos ist der Fashion- und Lifestyle-Trend aktuell nicht zu stoppen. Dabei stellt sich die Frage: Ist Barbiecore nicht sogar viel mehr als nur ein kurzweiliger Trend?

Barbiecore: Was zeichnet den Trend aus?

Bei Barbiecore handelt es sich um einen Style, der seinen Ursprung und seine Inspiration aus der Welt der beliebten Barbie-Puppe zieht. Der wichtigste Aspekt ist dabei ganz offensichtlich die Farbe Pink. Spätestens seit der Ankündigung des Barbie-Kinofilms und der Kollektion von Valentino aus dem vergangenen Jahr erlebt die Farbe in der Modewelt einen erneuten Hype. Dabei ist der Trend eigentlich gar kein Trend. Tatsächlich gibt es alle paar Jahre ein erneutes Aufkommen der quietschbunten, fröhlichen Farbe.

Wie trägt man Barbiecore 2023?

Ihr wollt euch selbst gern im Barbiecore-Look stylen, aber seid noch unschlüssig, wie und ob ihr den Trend mitmachen wollt? Dann haben wir drei einfache Tipps für euch.

Traut euch: Ihr könnt gar nicht falsch machen. Natürlich ist leuchtendes Barbiecore-Pink nicht für Menschen, die sich verstecken wollen. Aber mit ein bisschen Mut gelingt euch hier ganz schnell ein modisches Highlight. Fangt zur Not klein an: Es muss nicht immer gleich ein Kleid in Pink sein oder ein ganzer Anzug – wenn ihr unsicher seid, startet mit einem schlichten Outfit in einem klassischen Schwarz und greift dann zu tollen Accessoires im Barbiecore-Style. Passt den Trend eurem eigenen Style an: Wer klassische Blazer liebt, kann den Barbiecore-Trend ebenso gut umsetzen, wie Personen, die auf mädchenhaftere Looks setzen möchten. Das ist einer der besten Aspekte an Barbiecore: Alle können ihn nach eigenem Belieben umsetzen und kombinieren – angesagt ist man damit so oder so.

Genug der Theorie! Wenn ihr bisher noch nicht fündig geworden seid oder nicht genug bekommen könnt vom Barbiecore, haben wir für euch ein paar tolle Pieces zusammengesucht.

Barbiecore ist primär ein Modetrend – doch nicht ausschließlich. Selbst Designmagazine wie das AD Magazin berichtet über den Barbiecore-Trend in den Wohnungen und Häusern berühmter Design-Profis. Und so machen auch wir gern mit bei der Transformation unserer Räumlichkeiten in Barbies Traumhaus.

Mehr als ein kurzweiliger Trend?

Wie eingangs bereits erwähnt: Ja, Barbiecore ist definitiv mehr als ein kurzweiliger Trend. Vielleicht wird der Stil eines Tages eine neue Bezeichnung erhalten, aber der Trend von Barbies Lieblingsfarbe Pink wird nicht einfach zusammen mit dem Film aus den Kinos und später unseren Kleiderschränken verschwinden. Um es mit Arnold Schwarzeneggers Worten aus "Terminator" zu sagen: "(It) will be back.!"

