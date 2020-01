Beatrice Egli: Ihre Looks im Wandel der Zeit

Beim "Herbstfest der Volksmusik" trat Beatrice Egli mit der Sängerin Lys Assia auf. Das Duo gewann 2007 den schweizerischen Vorentscheid des "Grandprix der Volksmusik". Die Volksmusik hat die Sängerin mittlerweile hinter sich gelassen, genauso wie ihre damalige Minipli-Frisur. Die gelernte Friseuse trat in einem schwarzen Outfit mit Glitzer-Blazer auf. In dem 80er Jahre Look ist sie kaum wieder zu erkennen.