Für all diejenigen, die am Wochenende den ganzen Tag im Bett verbringen würden: Könnt ihr machen! Aber anders als ihr denkt, denn Bettdecken haben nicht nur etwas superheimeliges, sondern wurden jetzt auch zum wahren Fashionstatement erkoren. Warum Bedsheet-Röcke gerade so angesagt sind und worauf es beim Styling ankommt ...

Hände hoch, wem es am Wochenende besonders schwerfällt aus dem kuschlig warmen Bett zu kommen? Willkommen im Klub! Aber es gibt gute Neuigkeiten ... Zwischen den üblichen Spätsommerfavoriten wie luftigen Leinenhosen und langen Jeansröcken ist uns in dieser Saison noch ein Stück ins Auge gesprungen, das selbst die größten Bett Potatos in Ekstase versetzen dürfte: Midiröcke in Bettlaken-Optik. Von Models bis hin zu den Skandi-Blogger:innen – der Bedsheet-Skirt mausert sich an so einigen Damen zum echten Trend. Klingt verlockend, aber ihr seid noch skeptisch? Hier seht ihr, wie der lässig-schicke Lieblingstrend aller Fashion-Profis gestylt wir.

Das macht den Bettlaken-Trend aus

Lang, weiß, aus klassischem Baumwoll-Leinen-Mix: Tatsächlich schreit bei diesem Trend-Piece alles nach Bettdecke. Falls ihr jedoch glaubt, die lässigen Röcke gehören nur zum Wärmen ins Schlafzimmer, irrt ihr euch gewaltig! Denn auch wenn es so wirkt, als würden wir in die Bettdecke gekuschelt auf die Straße (für viele wahrscheinlich ein wahrgewordener Traum), hat dieser neue Trendstyle einen doch einen entscheidenden Vorteil gegenüber echten Bettdecken: die Verschmelzung von Komfort und modernem Stil. Der Bedsheet-Skirt wird den Maßstäben eines klassischen Midirocks absolut gerecht, wirkt aber lässiger und verträumter als seine Schwestern aus Jeans oder Satin.

Cottagecore trifft auf 2023-Style

Die Zeiten, in denen sich die meisten davor sträubten, dass Rock, Hose oder Bluse wie aus Omas Küche entsprungen scheint, sind schließlich noch gar nicht so lange her. Doch seit der Pandemie gehören Nostalgie, Romantik, Gemütlichkeit zum festen Handbuch des Spätsommer-Stylings. Während wir beim Cottagecore jedoch zusätzlich auf Karos, Rüschen und Bänder gesetzt haben, darf es 2023 etwas ruhiger zugehen. Schlichte und gerade Silhouetten sind in und paaren sich mit hauchdünne, mehrstufigen lange Röcken. Perfekt für einen lauwarmen Septembertag, an dem wir uns modisch so langsam vom Sommer in den Herbst verabschieden ohne an Style zu sparen.

So trägt man den Trendrock

Das Erstaunliche an dem ungewöhnlichen Rock-Trend ist, dass sie in der richtigen Kombination zum modischen Hingucker werden können. Ähnlich wie ein weißes T-Shirt bildet der Rock die perfekte Unterlage für Schlauchtop, Leinen-Crop-Top oder Bluse. Auch Schuh-technisch könnt ihr von Sandale über Ballerina bis Cowboyboot alles dazu stylen und den Look auf diese Weise auf die Ästhetik einer Rhode-Island-Urlauberin, einer Pariserin oder einer Amalfiküsten-Einheimische trimmen. Genial, oder?