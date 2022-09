Herzogin Meghan und Gräfin Sophie kommen gemeinsam bei Westminster Abbey an. Beide tragen schwarze Trauerkleidung und Kopfbedeckungen. Besonders Meghans Look ist auffällig. Es scheint fast so, als hätte sie sich wieder einmal für ein Cape-Kleid von Stella McCartney entschieden. Das gleiche Modell, allerdings in Blau, trug sie das letzte Mal beim Geburtstagskonzert der Queen im Jahr 2018.

