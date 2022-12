Catherine, Princess of Wales, beim Weihnachtskonzert der Royal Foundation in London.

Vom Vereinigten Königreich bis Spanien: Im Herbst und Winter 2022/23 begeistern die Royals mit einem ganz bestimmten Farbschema: Beere! Von einem intensiven Cranberry bis zur gedeckten Brombeer-Nuance ist alles dabei.

Die Pantone-Farbe für das Jahr 2023 kennen wir bereits, es ist "Viva Magenta". Eine satte Farbe, die mit ihrer Strahlkraft an Beerentöne erinnert. Und auch die Royals von England bis nach Spanien scheinen bereits in diesem Herbst- und Winter den Beerentönen verfallen zu sein. Zumindest, sieht man sie nun immer wieder in feinen Pullis, Roben oder Mänteln in verschiedenen Berry-Shades. Ob sie sich da etwa abgesprochen haben? Jedenfalls begeistern ihre Looks in allen Facetten, die Beeren zu bieten haben: Erdbeer-, Blaubeer- oder Himbeertöne unterstreichen die Schokoladenseiten von ihnen allen.

Catherine, Princess of Wales, ist ein Fan von Brombeer-Tönen

Zum Weihnachtskonzert der Royal Foundation in London im Dezember wählt Catherine, Princess of Wales, die Trendfarbe Beere. Ihren fließenden Mantel von Eponine London umspielt sie mit den passenden Accessoires — im helleren, aber dennoch satten Brombeer-Schema. Besonders schön ist diese kräftige Farbwahl, weil die rot-lila-schimmernde Nuance winterlich und festlich zugleich wirkt und damit jeden Typ in Szene setzt.

Catherine, Princess of Wales, beim Weihnachtskonzert der Royal Foundation in London. © Dana Press

Zara Tindall schließt sich dem Beeren-Trend an

Auch Zara Tindall besucht das Weihnachtskonzert der Royal Foundation in London. Sie bezaubert im doppelreihigen, italienischen Wollmantel von Karen Millen und reiht sich damit in den royalen Farbtrend ein. Völlig monochrom geht es bei ihr allerdings nicht zu. Sie bringt schwarze Accessoires zum Einsatz, welche der satten Nuance des Mantels nicht die Show stehlen und die Farbe dadurch zum Strahlen bringen.

Mike and Zara Tindall bei der '"Together at Christmas" Weihnachtszeremonie in der Westminster Abbey. © Kirsty O'Connor / PR Wire / Picture Alliance

Königin Letizia strahlt in satter Erdbeere

Königin Letizia sieht in ihrer bodenlangen Robe von Massimo Dutti äußerst glamourös aus. Das liegt nicht nur an der betonten Taille, sondern auch an der leuchtenden Farbe von Kleid und Schuhen. Die spanische Königin weiß genau, welche Farben ihrem Typ schmeichelt. So kann der warme Rotton von Herbst- und Wintertypen mit hellem oder rosigen Teint und dunklem Haar gut getragen werden.

Königin Letizia beim 15. Jubiläum der "Stiftung Mikrofinanzen BBVA" in Madrid. © Dana Press

Prinzessin Leonor entzückt in Cranberry

Bei einer Veranstaltung des Spanischen Roten Kreuzes in Madrid trägt Prinzessin Leonor zwar den karieren Blazer von Mama Letizia, greift darunter jedoch zum Rollkragen-Pullover in der Nuance Cranberry. Das festliche Rot findet sich im Carolina-Herrera-Blazer in Form von zierlichen Streifen wieder und vervollständigt ihren Look perfekt. Damit zeigt die junge Prinzessin auch, wie man den royalen Trend ohne zu viel Extravaganz in den Alltag integrieren kann.

Prinzessin Leonor beim Treffen mit jungen Freiwilligen und Teilnehmern an Rot-Kreuz-Programmen im Zentralbüro des Spanischen Roten Kreuzes in Madrid, Spanien, 15. Dezember 2022. © Dana Press

Königin Máxima mischt Brombeere und Holunderbeere

Die Queen der Farben, Königin Máxima wählt nicht nur einen Mantel in lebhafter Brombeere, sondern kombiniert ihn direkt mit weiteren ähnlichen Farben: Während das knallige Pink und der Anzug in Holunderbeere den Mantel farblich ergänzen, toppt die niederländische Königin ihr Farbenspiel mit Handschuhen und Pumps in einem gedeckten Brombeer-Ton.

Königin Máxima beim Besuch des Wissenschaftsparks Lindholmen in Göteborg im Rahmen des dreitägigen Staatsbesuchs des niederländischen Königspaares in Schweden am 13. Oktober 2022. © Dana Press

lsh Brigitte