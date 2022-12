Beige Boots Trend: Mit diesen Schuhen geht es stylisch ins neue Jahr

von Leonie Hultsch In der kalten Jahreszeit kommen wir an Beige Boots nicht vorbei. Egal, ob als Stiefel, Overknees oder Cowboy Boots, bei uns wird alles beige. Wir zeigen euch die schönsten Modelle, die jetzt an unsere Füße gehören.

Wenn es um Stiefel geht, sind wir oft nicht wirklich experimentierfreudig, denn häufig sind wir mit klassischen schwarzen Schuhen bereits zufrieden. Schließlich passen die zu allem. Doch wie wäre es mal mit beigen Boots?

Beige Boots: Ganz klassisch

Affiliate Link Steve Madden: Stiefel in Creme Jetzt shoppen 80,00 €

Mit ein paar zeitlosen Boots sind wir im Winter immer gut beraten und mit einem farblichen Upgrade noch viel mehr. In Beige machen die klassischen Treter eine besonders gute Figur und lassen sich dazu noch hervorragend kombinieren. Ob zur hellen Jeans oder einer weiten Hose, beige Boots machen viele Looks mit.

Perfekte Schleife: Boots mit Schnürung

Affiliate Link C&A: Boots aus Lederimitat Jetzt shoppen 35,99 €

Auch geschnürt sieht Beige einfach gut aus. Schöne Boots mit Schnürung gibt es in vielen Variationen und auch in hellen Tönen machen sie jeden Look zum Hingucker. Es mag vielleicht etwas ungewohnt sein, aber es lohnt sich. Getragen mit einem schicken Kleid oder Rock, machen die Schuhe den Style direkt etwas cooler und lässiger. Auch mit einer locker sitzenden Hose aus Denim oder mal einer Sweatpants, wenn es schnell gehen muss, kombiniert, kommt der helle Boot gut zur Geltung.

Auf diese Stiefel ist Verlass

Stiefel mit hohem Schaft sind seit einiger Zeit wieder in vielen Schuhschränken zu finden, so auch in unseren. Zugegeben, in Beige fallen die besonderen Stiefel noch mehr ins Auge als ohnehin schon, aber warum nicht mal etwas wagen? Sie lassen sich nicht nur schick mit Kleid tragen sowie zu besonderen Anlässen, sondern sehen auch unter einer Hose oder über der Skinny Jeans sehr hübsch aus und können alltagstauglich getragen werden.

Schuhe, mit denen es in die Höhe geht

Affiliate Link Miyana Berlin: Stiefel in Beige Jetzt shoppen 395,00 €

Wenn es nicht bis zum Knie gehen soll, aber dafür hoch hinaus, kannst du auch zu Boots mit Absatz greifen, denn auch die sehen in Beige sehr modern aus. Klar, im Winter zwischen Schnee und Glatteis sind sie eher unpraktisch, aber bei angenehmeren Temperaturen legst du damit einen wundervollen Auftritt hin. Besonders zu langen Kleidern oder lässigen weiten Jeans sehen die Schuhe richtig cool aus.

Wir sagen "Howdy" mit Cowboy Boots

Affiliate Link Frye: Stiefel aus Leder Jetzt shoppen 270,00 €

Ohne Cowboy Boots geht wirklich nichts mehr. Sie kommen derzeit in allen möglichen Längen, Materialien und Farben. Für den eher klassischen Cowgirl-Look ist deshalb die Farbe Beige wie gemacht. Bei Boots aus Wildleder ist diese Farbe nämlich ein wahrer Klassiker und darf bei echten Western-Fans im Schrank nicht fehlen. Doch auch aus Glattleder machen die Schuhe eine gute Figur und geben deinen Outfits eine besondere Note. Ob zusammen mit einer Jeans oder einem Rock, Cowboy Boots in Beige werten jeden Look auf.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.