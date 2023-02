Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Armani Beauty ist Beauty-Experte bei der Berlinale +++ Pharrell Williams tritt große Nachfolge an +++ So werden Rosen wieder zum Mode-Trend.

16. Februar 2023

Berlinale 2023: Armani Beauty bringt die Promis nach Berlin

Die 73. Internationalen Filmfestspiele in Berlin stehen in den Startlöchern. In diesem Jahr darf sich die Filmbranche über einen neuen Partner freuen. Armani Beauty feiert in diesem Jahr Premiere als offizieller Beauty-Experte der Berlinale – und bringt die Hollywood-Promis nach Deutschland. Mit dabei ist Schauspielerin Cate Blanchett, 53, und "Euphoria"-Star Sydney Sweeney, 25, die gestylt von Armani Beauty über den Red Carpet schreiten werden. Für Fans der Marke wird es einen Pop-up-Store auf dem Potsdamer Platz geben, um die Brand live zu erleben.

Armani Beauty Pop-up-Store in Berlin. © PR

15. Februar 2023

Pharrell Williams kann sich nächsten Design-Job angeln

Es ist die Fashion-Nachricht des Morgens: Pharrell Williams wird neuer Kreativchef der Männersparte bei Louis Vuitton und tritt damit sie schwere Nachfolge von Virgil Abloh (41✝) an. Virgil hatte seit 2018 die Position als künstlerischer Leiter der Herrenlinie von Louis Vuitton inne. Er war der erste schwarze Designer für die Marke und starb am 28. November 2021 im Alter von nur 41 Jahren nach einem zweijährigen Kampf mit einer seltenen Form von Krebs.

Mit Pharrell Williams bleibt das Traditionshaus sich treu. Wie Abloh ist auch der Sänger bekannt für seine lässigen und innovativen Streetstyle-Elemente bei seinen Designs. Auch Louis Vuitton ist glücklich mit seiner Wahl. Auf Instagram verkünden sie am 14. Februar: "Louis Vuitton freut sich, Pharrell Williams als neuen Kreativdirektor für Männer begrüßen zu dürfen. Seine erste Kollektion für Louis Vuitton wird im kommenden Juni während der Men's Fashion Week in Paris vorgestellt". Weiter schreiben sie: "Pharrell Williams ist ein Visionär, dessen kreative Universen sich von der Musik über die Kunst bis hin zur Mode erstrecken und der sich in den letzten 20 Jahren zu einer globalen kulturellen Ikone entwickelt hat."

14. Februar 2023

Blüten? Im Frühling? So werden Rosen wieder zum Mode-Trend

Wir sagen rosige Zeiten voraus – auch ohne Valentinstagsdate! Denn mit den ersten Sonnenstrahlen kommt die Frühlingsflora so richtig in Fahrt, auch modisch. All-over-Flower-Power oder sparsam dosierter Minimalismus? 2023 stehen alle Zeichen auf Klotzen. Moderations-Newcomerin Amelia Dimoldenberg macht den Anfang, Harry Styles legt bei den Brit-Awards nach und auch Shops wie Zara und H&M setzten darauf: Im Frühling 2023 sind XXL-Blumenapplikationen im 3D-Format das Nonplusultra.

Doch keine Sorge, wer jetzt an den berühmten, aber auch etwas boshafte Spruch "Blüten? Im Frühling? Revolutionär!" aus dem Kult-Film "Der Teufel trägt Prada" denkt, darf den auch schnell wieder vergessen. Die 3D-Blumenapplikationen sind nicht nur das auffälligste Accessoire der Saison, sondern geben Blumen auch ein neues und cooles Images.

Auch Harry Styles zeigt, wie coole XXL-Rosen um den Hals aussehen können. © Karwai Tang/WireImage / Getty Images

Für den Frühling kommen Kleider, Halsketten und Tops wie eine üppige Blumenwiese daher und versprühen Extravaganz statt Oma-Vibes. Wer noch eins drauf setzten möchte, setzt die Rosenoptik auch bei der Maniküre fort.

13. Februar 2023

Für die perfekte Passform! So funktioniert der nützliche Hosen-Hack

Manchmal ist es mit der perfekten Passform gar nicht so leicht! Ein Glück gibt es eine Vielzahl an nützlichen Hacks, die wirklich jede:r umsetzen kann. Wir starten in die neue Woche mit einem Trick, der sich ideal für zu große Hosen mit Hakenverschluss eignet und für den du lediglich eine große Sicherheitsnadel benötigst. Diese befestigst du an der Innenseite deines Hosenbundes, sodass nach außen hin nur die Nadel selbst zu sehen ist. Das war's schon! Nun kannst du mit der neuen Öse deine Hose verschließen. Dadurch, dass du die Nadel ganz individuell platzieren kannst, ist dieser Hack wirklich für jede:n geeignet.

