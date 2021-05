Bestätigt dieses Foto das Liebes-Comeback mit J.Lo?

Was genau geht aktuell zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez? Das ist eine Frage, die im Moment wohl ganz Hollywood beschäftigt. Nur wenige Wochen nach der Trennung von ihrem verlobten Alex Rodriguez sieht man die Sängerin immer wieder mit ihrem Ex Ben Affleck. Selbst beim romantischen Liebesurlaub in Montana würde das Ex-Paar gesichtet.

Jennifer Lopez, 51, und Ben Affleck, 48 waren Anfang der 2000er das angesagteste Paar Hollywoods. Gerne erinnert man sich an verliebte Red-Carpet-Momente oder den gemeinsamen Auftritt in J.Los Musikvideo zu "Jenny From The Block". Nach sechs Jahren Beziehung folgte das Aus und die beiden gingen 2004 getrennte Wege – bis jetzt. Folgt nun das Liebes-Comeback? Zahlreiche gemeinsame Schnappschüsse der Paparazzi deuten darauf hin. Und bei den neuesten Fotos von Ben, die Gala vorliegen, fällt vor allem ein pikantes Detail auf ...

Ben Affleck und J.Lo: Er trägt ein altes Geschenk

2002 machten Ben Affleck und J.Lo mit ihrem gemeinsam Musikvideo zu "Jenny from the Block" Schlagzeilen. Sexy Szenen auf dem Boot und perfekt gestylte Outfits begeisterten Fans. Mit dabei: eine silberfarbene Gliederuhr, die Ben von seiner besseren Hälfte geschenkt bekam und stolz bei den Dreharbeiten getragen wurde. Mit genau dieser Uhr wurde der Schauspieler nun gesichtet – ganze 17 Jahre später. Zufall? Das können sich Fans kaum vorstellen. Immerhin wissen die beiden, dass aktuell alle Augen auf ihnen liegen und jedes noch so kleine Detail analysiert wird. Bereits 2018 zeigte sich Ben mit der gravierten Uhr. Es liegt also nahe, dass er sich all die Jahre nicht von dem besonderen Schmuckstück trennen konnte.

© Mel Bouzad / Getty Images

Echtes Comeback, Rache an dem Ex oder PR-Stunt?

Wie echt die Reunion der beiden ist, ist aktuell noch unklar. Einige Medien berichten, dass Ben bereits bei Jennifer eingezogen sei, andere Stimmen sehen darin einen durchgeplanten Racheakt an Jennifers Ex-Verlobten Arod, der kurz vor der Trennung mit Fremgeh-Vorwürfen konfrontiert wurde. Ob ernst gemeintes Comeback, Rache an dem Ex oder doch ein reiner PR-Stunt – die beiden scheinen die gemeinsame Zeit zu genießen und die wichtigere Frage ist eh: Wird neben der Uhr von Ben auch J.Los ikonischer Tracksuit ein Comeback feiern?

