von Anna Wagenleitner Fashionistras aufgepasst: die coolsten aller Herbststiefel sind zurück! Damit meinen wir natürlich die rockigen Bikerboots – für verregnete Herbsttage sind die robusten Treter in dieser Saison ein stylisches Must-have. Lest hier, wie ihr die stylischen Boots in diesem Herbst kombiniert.

So richtig weg von der Bildfläche waren die Bikerboots ehrlicherweise nie, diese Saison haben die coolen Stiefel es jedoch aufs Mode-Radar der größten Fashionistras und Laufstege geschafft. Auch wir sind schon längst verliebt in die coolen Stiefel und feiern das rockige Comeback: dieses Jahr kommen die Boots in einer höheren Variante, mit weiterem Schaft und mehr Riemen daher und sind somit ein ultimatives Statement-Piece für jeden Look. Und wie kombiniert ihr den lässigen Schuhtrend? Das verraten wir hier.

Bikerboots: So stylt ihr den Herbsttrend!

1. Preppy Girl

Bikerboots lassen sich hervorragend zu verspielten Looks kombinieren und eignen sich durch den hohen und weiten Schaft vor allem hervorragend zu kurzen, zarten Kleidern und Röcken. So könnt ihr einen gekonnten Stilbruch setzen und gleichzeitig eure Beine besonders schön in Szene setzen, denn der Boot streckt praktischerweise das Bein optisch noch einmal zusätzlich. Einen lässigen Blazer im oversized-Stil übergeworfen und fertig ist der stylische Preppy-Look mit dem Trendboot.

2. Back to Basics

Wenn ihr euch mal nicht so experimentierfreudig fühlt oder die Zeit morgens vorm Kleiderschrank einfach zu knapp ist, ist das gar kein Problem! Auch mit Basics lassen sich die Boots ganz easy und stylisch kombinieren. Schnappt euch einfach eure Lieblingsjeans und ein bequemes T-Shirt, die lässigen Biker-Treter verleihen auch jedem schlichten Look das gewisse Extra. An kühlen Tagen darf es dazu auch gerne eine kuschelige Strickjacke oder ein schöner Übergangsmantel sein und im Nu habt ihr einen lässigen Streetstyle gezaubert!

3. Rockstar

Natürlich können die Bikerboots auch – ganz wie der Name schon sagt – edgy sein. Für einen rockigen Look sind die Stiefel perfekt geeignet! Immer mehr Influencerinnen lieben die Kombination aus Biker-Boots und Lederjacke. Das hält nicht nur warm, sondern sorgt auch für einen besonders coolen Style. Wer ein noch größeres Fashion-Statement setzen möchte kombiniert zusätzlich noch einen Minirock oder kurze Shorts und eine Netzstumpfhose und kreiert damit den perfekten 90's Grundge-Look.