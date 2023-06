von Carla Jörn Frauen mit großer Oberweite haben es auf der Suche nach einem passenden Bikini oft nicht leicht. Mit diesen 5 Tipps findest du den perfekten Bikini für große Brust.

Einen schönen – und dabei gutsitzenden – Bikini zu finden, ist eine Kunst für sich. Wenn das Bikinioberteil an den Brüsten gut passt, dann sitzt das Unterbrustband nicht richtig – oder andersherum. Dauernd nachschauen zu müssen, ob der Bikini Unterwasser oder beim Beach-Volleyball verrutscht ist, nervt. Besonders für Frauen mit einer großen Oberweite ist das oft ein Problem. Denn in den meisten Shops wird die Auswahl an Bikinioberteilen ab Körbchengröße D oder Konfektionsgröße 44 ziemlich mau.

Bikini für große Brust: Das ist wichtig

In allererster Linie solltest du dich in Bademode wohlfühlen und eine Form und Farbe wählen, die dir gefällt. Bei großen Brüsten ist guter Halt das A und O – Bikinioberteile mit Bügeln, vorgeformten Cups und breiten Trägern eignen sich besonders gut. Wie viel Haut du dabei zeigst, ist völlig dir überlassen. Auch bei den Bikinihosen gibt es verschiedene Modelle, die deine tollen Kurven besonders gut in Szene setzen. Wir verraten dir, worauf es beim Bikini-Kauf für große Brust ankommt.

1. Breiter ist besser

Für einen guten Halt der Oberweite sorgen breite Bikini-Träger. Diese leiern nicht so schnell aus wie dünne Spaghetti-Träger und der Bikini verrutscht weniger. Noch besser sind verstellbare, breite Träger. So kann die Passform individuell angepasst werden und die Brüste werden komfortabel gehalten. Modelle mit breiten Trägern gibt es eigentlich mit jeder Ausschnitt-Form: Egal ob Triangel, runder Ausschnitt oder Herzform. Ein breites Rückenteil sorgt bei der Bademode zusätzlich für Support. Wovon du mit großer Oberweite eher die Finger lassen solltest, sind Neckholder-Bikinis. Denn das Gewicht der Brüste geht so direkt auf den Nacken und das kann nach einiger Zeit unangenehm werden.

2. Bügel zaubern einen schönen Busen

Genau wie beim BH sorgen stabile Bügel und vorgeformte Cups in Bikinis bei großer Oberweite für optimalen Halt – und ein schön geformtes Dekolleté. Besonders bei größerer Körbchengröße sind integrierte Cups schmeichelhaft und haben einen tollen Effekt. Alternativ können weiche, herausnehmbare Pads für eine schöne Passform sorgen. Das Bikinioberteil sollte so eng sitzen, dass es nicht verrutscht. Allerdings sollten die Bügel unter der Brust nicht einschneiden oder zwicken. Die richtige Größe für die Bademode ist deine normale BH-Größe. Wenn du dir dabei nicht ganz sicher bist, kannst du dich im Fachgeschäft ausmessen lassen oder einen Blick auf die Größentabellen der Marken werfen. Passende Modelle mit unterstützenden Bügeln sind zum Beispiel Balconette- oder Vollschalen-Bikinis.

3. Sportlich schick

Auch sportliche Bikinis mit geradem oder hochgeschlossenem Ausschnitt sind für Frauen mit großer Oberweite super geeignet. Wenn du es bei Bademode etwas bedeckter magst, ist das die richtige Wahl für dich. Achte vor dem Kauf des Bikinioberteils auf Qualitäts-Details wie doppelte Nähte und einen robusten Stoff. Ein breites Rückenteil und breite Träger sorgen zusammen mit einem eng anliegenden Unterbrustband für Halt beim Schwimmen oder bei anderen Aktivitäten. Etwas sexier sind One-Shoulder-Modelle oder Bandeau-Bikinis.

4. Schon vom Tankini gehört?

Der Tankini liegt modisch zwischen dem Bikini und dem Badeanzug. Er ist ein Zweiteiler mit längerem Oberteil, das den Bauch bedeckt. Übrigens: Der Begriff setzt sich aus dem Wort "Tanktop" und dem Wort "Bikini" zusammen. Tankini-Oberteile gibt es eng anliegend oder leicht ausgestellt. Für Frauen mit großer Körbchengröße eignen sich auch hier Modelle mit integrierten Cups und breiten Trägern.

5. Die passende Bikinihose

Zum Bikinioberteil gehört natürlich auch die passende Bikinihose. Viele Marken setzten inzwischen auf das Mix-and-Match-Modell und bieten verschiedene Höschen-Styles zu den Oberteilen an – je nach Vorliebe gibt es Modelle mit mehr oder weniger Stoff. Diese Styles kaschieren die ein oder andere Problemzone und schmeicheln den Kurven besonders:

Die Highwaist-Hose

Bikinihose : Wer kein Problem damit hat, mehr Haut zu zeigen, greife zu dieser Passform. Durch den hohen Beinausschnitt des Höschens wird die Taille optisch betont und der Bauchansatz wird verdeckt. Die Höschen-Form ist eher V-förmig als gerade. Besonders für Frauen mit breiter Hüfte und schmalerer Taille ist diese Passform schmeichelhaft.

Wer die Aufmerksamkeit nicht auf seinem Bauch haben möchte, sollte auf Bikinihosen mit Volant oder Rüschen verzichten. Solche Verzierungen haben oft den Effekt, unnötig aufzutragen.

Übrigens: Bei Badeanzügen gelten für einen optimalen Tragekomfort dieselben Regeln wie beim Bikini für große Brust. Auch hier solltest du auf breite Träger, unterstützende Bügel oder vorgeformte Körbchen setzen. Außerdem gibt es spezielle Shaping-Modelle, die den Körper besonders in Szene setzen.

