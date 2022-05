von Emely Mielke Langsam aber sicher können wir die kühlen, verregneten Tage hinter uns lassen und uns der schönen und unbeschwerten Zeit des Jahres widmen. Das heißt auch: Zeit, sich Gedanken über das perfekte Beach-Outfit zu machen! Wir zeigen euch vier Bikini-Trends, die diesen Sommer auf unserer Wishlist stehen.

Wir nähern uns der wohl schönsten Zeit des Jahres. Und mit steigenden Temperaturen wird es Zeit, sich Gedanken um die perfekte Bademode zu machen. Von Glitzer über Verzierungen bis hin zu außergewöhnlichen Schnitten ist diese Saison so einiges dabei. Wir zeigen euch vier Trends, die es uns besonders angetan haben.

Her mit den Schnürungen!

Genau wie bei hochgeschnürten Sandalen sind auch Bikinis mit Schnürung diesen Sommer total angesagt. Dabei spielt es keine Rolle wie kurz oder lang die Schnürungen sind. Ob als Cross-Body oder als einfache an Verzierung am Höschen oder Bikinioberteil – dieser Trend wertet jedes noch so schlichte Teil auf.

Mikro-Glitzer, maximaler Effekt

Bye-bye, langweilige Farben, hallo Glitzer! Bikinis in Glitzer-Optik stehen diese Saison ganz oben auf der Liste der Bademoden-Trends. Durch ihr metallisches Design machen sie ordentlich was her, wirken aber dennoch nicht zu aufdringlich. Kleiner Tipp: Bikinis im Glitzer-Design eignen sich besonders gut für schöne Urlaubsfotos!

Golden Details, please!

Wir bleiben bei Details, die herausstechen. In Form von goldenen Ringen oder Ketten wird eurer Bikini aufgewertet und bekommt gleichzeitig einen eleganten Touch. In Kombination mit passendem Schmuck und extravaganten Sonnenbrillen wird aus einem einfachen Bikini ein stylisches Beach-Outfit!

Romantische Rüschen

Modeschöpfer Alexander Wang macht es vor und wir können es kaum erwarten, diesen Trend nachzumachen. Verzierungen in Form von Rüschen am Höschen oder Oberteil sorgen bei eurem Zweiteiler für eine Extraportion Romantik! Gleichzeitig setzen Modelle mit Rüschen-Details eure Taille perfekt in Szene.