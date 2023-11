Am 24. November ist es wieder soweit und die Uhr schlägt Schwarz – Black Friday ist angesagt! Auch unsere Redakteurinnen können da nicht widerstehen und zücken für diese Teile gerne ihre Kreditkarte.

"Wenn nicht jetzt, wann dann?" ist das Motto jedes Jahr am Black Friday, wenn Marken mit Rabatten locken, die unser Herz höherschlagen lassen. Endlich ist es wieder Zeit, den Wunschzettel einzulösen und sich den ein oder anderen materialistischen Traum zu erfüllen. Welchev Deals unsere Mode- und Beauty-Redakteurinnen verfallen sind, erfahrt ihr hier.

Black Friday: Redakteurin Melanie schlägt bei Skincare und Stiefeln zu

Auch wenn ich durch meinen Beruf in den Genuss komme, sehr viele Pflegeprodukte zu testen, gibt es dennoch welche, die ich mir ständig nachkaufe. Das kommt beim Blick in meinen Kosmetik-Vorrat definitiv einem Ritterschlag gleich. Einer dieser Artikel ist mein Zitclean Reinigungsgel von Acnemy. Auch wenn wohl die meisten wissen, dass Salicylsäure (BHA) gut gegen Pickel, Mitesser und Unterlagerungen hilft, kommt es dennoch auf die richtige Formulierung des Produkts an, damit es auch wirksam ist. Kurz gesagt: Dieses Reinigungsgel ist das einzige, das bei mir einen sichtbaren Unterschied macht. Ich trage es auf die feuchte Haut auf, arbeite es mit kreisenden Bewegungen ein und lasse es dann so lange wie möglich (während des Zähneputzens) einwirken. Den ganzen November gibt es im Zuge des Black Fridays nicht nur eine XL-Größe, sondern auch 30 Prozent auf alles bei Niche Beauty Lab. Schaut euch unbedingt auch das Ascorbinsäure-Serum von Theramid an und das Glycerin Face Serum von Transparent Lab. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist, dass ich drei Mal die XL-Größe des Cleansers bestellt habe und eine normale Größe (zum Reisen), weil ich einfach schon so viele Alternativen getestet habe, die alle nichts gebracht haben. Ich lebe für dieses Produkt!

Zitclean Reinigungsgel von Acnemy © PR

Dieses Jahr bin ich total auf dem Stiefel-Trip. Ich habe bereits welche im Sale bei Zalando in Braun von Högl geshoppt – jetzt habe ich Blut geleckt und will MEHR! Und zwar in Schwarz. Ich bin allerdings ziemlich wählerisch, was die Spitze angeht (spitz, aber nicht zu spitz) und in puncto Komfort. Ich möchte nämlich Stiefel mit etwas Absatz, bin aber die größte Heulsuse nach kürzester Zeit. Ein günstiges Modell kommt daher für mich nicht in Frage, weil ich einfach schon so viele unbequeme Erfahrungen bei Schuhen machen musste. Das Objekt meiner Begierde: Kniehohe Lederstiefel mit Spitzer Zehenkappe von COS für rund 300 Euro. Bisher gibt es noch keinen Sale, weil es in den letzten Jahren jedoch immer ein Angebot zum Black Friday gab hoffe ich auf gute Deals. Und dann werde ich zuschlagen!

Kniehohe Lederstiefel mit Spitzer Zehenkappe von COS © PR

Black Friday: Redakteurin Jessica gönnt sich kuschelige Homewear

Luxus pur sind für mich kuschelige und hochwertige Schlafanzüge. Vor allem in der kalten Jahreszeit, wenn man es sich mit einer Tasse Tee, einer Kuscheldecke und einem guten Buch auf der Couch gemütlich macht, kommt ein neuer Pyjama wie gerufen. Mein Go-To in diesem Jahr sind die Modelle der Schweizer Brand Calida. Besonders angetan hat mir das Modell "Night Lovers" in Burgunderrot mit farblich abgesetzter Naht. Darin mal eben schnell zum Postkasten laufen? Kein Problem! Ausgezeichnet mit dem swiss+cotton-Gütesiegel und hergestellt aus Supima®-Baumwolle, ist der 130-Euro-Zweiteiler für mich eine Investition, von der ich noch lange profitiere. In den letzten Jahren gab es bei Calida am Black Friday einen 20 Prozent Nachlass.

Modell "Night Lovers" von Calida © PR

Lisa Marie hat einen Blick auf Hingucker-Looks für die Weihnachtsfeier geworfen

Ich freue mich schon jetzt auf die vielen Weihnachtsfeiern und werde die Black-Friday-Sales nutzen, um einen Party-Look zu shoppen. Und wenn nicht zur festlichen Saison Pailetten tragen, wann dann? Dieses Jahr setze ich auf pinkfarbene Pailetten und Federn – schließlich stand 2023 ganz im Zeichen von "Barbie"! Der Roxy-Rock von Nadine Merabi lässt sich vielseitig kombinieren und ist ein echter Hingucker. Außerdem funktioniert er nicht nur zu Weihnachten und Silvester, sondern auch im Sommer. Beim britischen Label Nadine Merabi gibt es vom 16. bis zum 28. November bis zu 50 Prozent Rabatt, der Rock kostet 160 Euro statt 265 Euro – da muss ich einfach zuschlagen!

Ein Eyecatcher, der sich unterschiedlich kombinieren lässt. Der funkelnde Federrock "Roxy" von Nadine Merabi wandert mit Black-Friday-Rabatt in den Warenkorb von Lisa Marie, stellv. Head of Mode & Beauty. © PR

Redakteurin Julika hofft zum Black Friday bei Beauty-Gadgets sparen zu können

Wenn es um das größte Shopping-Ereignis des Jahres geht, gibt es eindeutig zwei Arten von Menschen: diejenigen, die seit Monaten eifrig Wunschlisten zusammenstellen, und diejenigen, die sich spontan von den Blitzangeboten überzeugen lassen. Auch wenn ich Spontankäufe nicht ausschließen kann, ein geplanter Kauf steht auch auf meiner Liste: Das CurrentBody Skin x Ziip Lift & Brighten Set. Ich bin ein großer Fan von Gadgets und Tools! Egal ob LED-Maske, Facial Brush oder Eis-Augenmaske: Hautpflege-Tools, die einen schönen Teint verschaffen, lassen mein Beautyherz jeden Abend im Badezimmer höher schlagen und runden meine Routine erst so richtig ab. Ein straffendes Tool wie der Ziip Halo fehlt mir allerdings noch!

CurrentBody Skin x Ziip Lift & Brighten Set, bestehend aus der LED Lichttherapie Maske und dem Ziip Halo. © PR

Gerade bei dem teureren Beauty-Gadget kommt der Black Friday also wie gerufen. Im Set mit der berühmten LED Lichttherapie Maske gibts dies für 30 Prozent weniger und im Angebotspreis für 525 Euro. Und das bis zum 30. November 2023.

Redakteurin Ilka nutzt den Black-Friday-Sale für Investment-Pieces

Eigentlich versuche ich mich von Sale-Aktionen möglichst fernzuhalten, weil man ständig Gefahr läuft doch Sachen zu kaufen, die man gar nicht braucht. Den Black-Friday-Sale nutze ich aber seit Jahren aktiv und das liegt daran, dass man vor allem bei Premium-Second-Hand-Plattformen super Schnäppchen machen kann. Die Vorbereitung ist dabei alles. In diesem Jahr habe ich ein Auge auf die kleine Celine Bag Triomphe geworfen. Sie ist klein, schlicht, aber superelegant. Das Logo ist nicht zu plakativ und sie passt zu vielen meiner Outfits. Neu würde mich das gute Stück rund 3200 Euro kosten. Bei Vestaire Collective gibt es gebrauchte Modelle, die wie neu aussehen, für knapp 500 Euro weniger. Für mich nach wie vor zu teuer. In den letzten Jahren hat die Plattform aber Black-Friday-Rabatte von 20 Prozent angeboten, dass bei diesen Preisen eine Ersparnis von nochmal knapp 500 ausmacht.

Teen Triomphe Bag von Celine © PR

Noch kann ich sie nicht mein Eigen nennen, aber die Finger sind gedrückt, dass die Taschen auf meiner Favoritenliste am Black Friday noch da sind und dass ich dann im großen Sale zuschlagen kann.