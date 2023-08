von Pia Goward Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken – der Herbst steht vor der Tür. Wie ihr jetzt blumige Kleider am besten kombiniert, zeigt euch BRIGITTE.

Blumen sind nur für den Frühling und Sommer geeignet? Absolut nicht, denn auch den Herbst können wir uns mit hübschen Blütenblättern auf unseren Kleidern versüßen. Von knalligen Farben wie Grün oder Blau lassen wir jetzt allerdings erstmal die Finger, stattdessen konzentrieren wir uns auf pastelligere Töne. Wer dennoch nicht auf einen ordentlichen Satz Farbe verzichten will, kann gern zu herbstlichen Tönen wie Orange, Rot, Gelb oder Pink greifen. Schließlich macht es uns die Natur vor, dass auch im Herbst noch längst nicht alles gleich grau und düster ist. Worauf wir bei Blumenkleidern für den Herbst in diesem Jahr noch setzen, zeigen wir euch jetzt.

Mini-Blumenkleider

Zeigt her eure Beine! Denn auch in den kühleren Monaten können wir die bestens mit Minikleidern präsentieren. Dazu eine schmeichelhafte 30 DEN Strumpfhose in Dunkelbraun – ja, richtig gelesen, denn Dunkelbraun ist viel sanfter als schwarze Strumpfhosen – und ein paar Stiefel, fertig ist der Look. Kleiner Tipp: Handelt es sich um ein Kleid, bei dem hauptsächlich Schwarz als Untergrundfarbe benutzt wird, greift ihr besser auf eine dünne schwarze Strumpfhose zurück für ein stimmigeres Outfit.

Midi-Blumenkleider

Kaum eine Rock- und Kleiderlänge hat in diesem Jahr so viel Zuspruch bekommen wie Midi. Dabei ist das die Länge, die für viele am schwierigsten mit dem passenden Schuh zu kombinieren ist. Praktischerweise wird es uns im Herbst leichtgemacht, denn (derbere) Stiefel und Cowboyboots passen hervorragend zu Midi-Blumenkleidern. Ein Maxi-Wollmantel rundet den gesamten Look ab.

Maxi-Blumenkleider

Da wir gerade bei Maxi sind, auch diese Rocklänge ist aktuell sehr begehrt und sieht vor allem als Wickelkleid sehr stylisch aus. Kombiniert mit ein paar Boots zaubert ihr in Nullkommanichts einen simplen, aber effektiven Look. Ergänzen könnt ihr das Ganze noch durch Creolen, eine Uhr und einige Ringe.

Weiter Schnitt

Auch im Herbst kann es manchmal noch erstaunlich warm werden. Dafür sind Kleider mit einem weiten Schnitt genau das Richtige. Am besten wirken die aber in Minilänge, damit die Beine und der gesamte Körper nicht zu gedrückt aussehen. Sollte euch kalt werden, könnt ihr einfach schnell ein Spaghettishirt oder einen Body unterziehen.

Bodycon

Das genaue Gegenteil eines weiten Schnitts finden wir in Bodycon-Dresses. Die eng-anliegenden Kleider sehen besonders mit Stiefeln oder Boots gut aus und können mit einem Maxi-Wollmantel ergänzt werden. Für den ultimativen Look kombiniert ihr dazu eine Tote Bag oder eine Saddle Bag.

