von Julia Koschel Boho-Kleider versprühen Romantik en masse. Die Leichtigkeit der Schnitte, die vielen unterschiedlichen Farben, Muster und Schnitte lassen euch enorm viel Gestaltungsspielraum. An welchen Modellen wir uns im Sommer und Herbst 2023 nicht sattsehen können, stellen wir euch jetzt vor.

Boho-Kleider sind perfekt für alle, die einen romantischen, aber gleichzeitig entspannten Kleidungsstil bevorzugen. Denn neben verspielten Volants, Blumenmuster und Rüschen zeichnen sich Boho-Kleider meist zusätzlich durch einen weiten Schnitt und luftige Materialien aus. Das gibt uns genügend Bewegungsfreiheit und engt keinesfalls ein. Eine wunderbare Kombination! Wir haben uns für euch einmal umgeschaut und viele schöne Modelle gefunden, mit denen ihr im (Spät-)Sommer ebenso passend angezogen seid wie im Herbst. Lediglich die Accessoires müsst ihr gegebenenfalls auf das jeweilige Wetter anpassen.

Boho-Kleider: Das perfekte Dress für den Sommer UND Herbst

Wer an Boho-Kleider denkt, hat sicher direkt ein langes, buntes Kleid mit ausschweifendem Rockteil vor Augen. Damit liegt man auch gar nicht falsch. Dennoch gibt es mittlerweile eine viel größere Bandbreite an Boho-Kleidern, die unsere Kleiderschränke bereichern können. So kann ein Boho-Kleid durchaus auch sehr kurz oder in dunklen, gedeckten Farben den gewünschten Bohemian Vibe transportieren. Was also zeichnet ein Boho-Kleid aus?

entspannter Schnitt: Ob kurz oder lang spielt bei einem Boho-Kleid keine Rolle. Lediglich die Weite ist von Bedeutung. Spätestens an der Hüfte wird es in der Regel weiter. verspielte Details: Kaum ein Boho-Kleid kommt ohne verspielte Blümchen, Volants, Stickerei oder Häkelei aus. Diese Merkmale verleihen den Boho-Kleidern den romantischen Charme und gehören einfach dazu. Muster: Einfarbige Outfits gehören nicht zu den dominanten Looks im Boho-Style (wobei naturfarbene Leinenkleider hier eine Ausnahme sein können). Vielmehr kann es hier etwas wilder zugehen und von Blumen, amorphen Formen und bunten Farbkombinationen nur so wimmeln. Ausnahmen: Weder bunte Farben noch wilde Muster müssen bei diesem klassischen Boho-Stil zum Einsatz kommen – dem Häkelkleid. Diese Art Boho-Kleids besticht einzig und allein durch das Material beziehungsweise die Verarbeitung.

Unsere drei aktuellen Lieblinge der Boho-Kleider stellen wir euch jetzt vor.

1. Kurze Boho-Kleider

Mit einem kurzen Boho-Kleid könnt ihr nicht nur etwas Bein zeigen, sondern auch viele schöne Outfits kreieren. Im Sommer passen dazu natürlich am besten Sandalen oder andere leichte Schuhe. Im Herbst kann man dazu auch mal derbere Cowboyboots kombinieren und eine passende (Fake-)Lederjacke. Vor allem Boho-Kleider in dunkleren Farben sind in diesem Fall Alleskönner und extrem wandelbar.

2. Lange Boho-Kleider

Ein langes Boho-Kleid strahlt das Maximum an Boho-Flair aus. Wenn ihr ein Modell wählt, das blickdicht ist, könnt ihr es im Herbst (und sogar Winter) mit einer dickeren Strumpfhose oder Thermoleggings tragen. Dazu eine wärmende Cardigan oder eine Jeansjacke und fertig ist das Outfit. Wenn es etwas eleganter werden soll, könnt ihr ebenso gut einen Oversize-Blazer zum Boho-Kleid kombinieren. Damit wird das Dress mitunter sogar bürotauglich.

3. Häkelkleider

Häkelkleider sind ganz klar nur etwas für den Sommer. Eine dicke Strumpfhose oder dicke Strickjacken brauchen wir dazu im Herbst gar nicht versuchen, zu kombinieren. Wenn die Temperaturen es erlauben, ist ein Häkelkleid dafür ein absolutes Highlight. Fernab vom Strand könnt ihr diese Boho-Kleider sehr gut mit einer Radlerhose kombinieren und einen passenden Sport-BH dazu wählen. Für den Alltag empfehlen sich dazu (Fake-)Ledersandalen, abends im Club dürfen auch gerne derbe Boots für einen Stilbruch sorgen. Mehr Boho-Charme versprühen allerdings filigrane Riemchenschuhe.

Ihr interessiert euch für weitere Themen mit Boho-Charakter? Dann schaut euch an, wie ihr einen Boho-Balkon oder gar euer ganzes Heim im Boho-Stil gestalten könnt.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.