Boudoir-Look So stylst du den verführerischen Trend alltagstauglich

von Emely Mielke Der Boudoir-Look ist von der Atmosphäre des alten Hollywood-Stils inspiriert und beinhaltet häufig Spitze, Seide, Satin und andere luxuriöse Materialien. Wir zeigen, wie einfach du den Look für dich selbst umsetzen kannst.

Der Boudoir-Stil steht als Inbegriff glamouröser, verführerischer Mode und interpretiert den Hollywood-Stil der 50er mit seidigen Nachthemden, Unterwäsche aus Spitze und viel Transparenz neu. Unter einem "Boudoirs" verstand man früher übrigens die privaten Salons reicher Frauen, später allgemein das Ankleidezimmer. Dass sich der verführerische Look auch ganz einfach alltagstauglich stylen lässt, zeigen wir dir hier.

Boudoir-Look besteht aus luxuriösen Materialien

Bei dem Boudoir-Look kommt es vor allem auf die richtigen Materialien an. Neben Seide und Satin findet man bei diesem Stil auch weitere Kleidungsstücke aus transparentem Stoff. Auch Spitze oder opulente Ornamente sind bei dem Trend gerne gesehen. Vor allem Nachthemden aus Seide und Spitze sorgen in Kombi mit festeren Stoffen wie Leder oder Baumwolle für einen coolen Stilbruch. Spitzentops sehen in Kombination zu lässigen Baggy-Jeans verführerisch cool aus.

Alexa Chung im Boudoir-Look © Gilbert Carrasquillo / Getty Images

Pastellfarbene Farbpalette

Eine typische Farbpalette für den Boudoir-Look sind Pastellfarben wie Rosa, Lavendel und Hellblau. Du kannst sie sowohl zusammen kombinieren, als auch mit neutralen Tönen wie Weiß oder Beige. Die Töne sind sanft und feminin und passen perfekt zum romantischen Stil des Boudoirs. Wenn du lieber kräftigere Farben magst, kannst du auch super auf Burgunderrot oder Smaragdgrün setzen.

Mit Liebe zum Detail

Um deinem Outfit eine Extraportion Glamour zu verleihen, setze in Sachen Accessoires unbedingt auf Glitzer. Lange Ohrringe mit Strasssteinen oder auch mit Federn besetzte Ärmel sorgen dafür, dass du mit deinem Boudoir-Look zum absoluten Hingucker wirst. Auch kleine glamouröse Handtaschen oder mit Strasssteinen besetzte Schuhe können deinen aufregenden Look perfekt abrunden.