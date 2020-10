So stylen wir Noisette-Töne im Herbst

View this post on Instagram

Up on fashiioncarpet.com - 4 neue Farbkombinationen für den Frühling 2020 🌼 Eins steht fest: Der Frühling wird bunt! Schon lange gab es nicht mehr so viele Trendfarben, mit denen die Designer auf den Fashion Weeks experimentiert haben. Mit der Pantone Farbe des Jahres – Classic Blue – dreht sich vieles in der neuen Saison um Blau. Dazu gesellen sich aber auch Dunkelgrün, Rosa bleibt uns erhalten und das Sonnengelb von letztem Jahr verwandelt sich im Frühling 2020 in ein sanftes Safran. Wie man die Nuancen miteinander kombiniert und welche Farbkombinationen im Frühling besonders gut harmonieren? Das verrate ich euch heute auf dem Blog (link in bio) #spring #springcolors #trends