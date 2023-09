BRIGITTE Academy Style Day 2023 Rückblick auf einen Tag voller Mode- und Beauty-Tipps

Es war ein Tag für die Schönheit. Aus allen Teilen Deutschlands kamen Besucherinnen, um sich live beim BRIGITTE Academy Style Day inspirieren zu lassen.

Das Wetter bombig, die Stimmung fröhlich – Hunderte Besucherinnen feierten im und rund um das Verlagsgebäude von Gruner + Jahr am Hamburger Hafen den BRIGITTE Academy Style Day 2023.

Diese Marken waren Teil des BRIGITTE Academy Style Day 2023

Wie jedes Jahr präsentierten sich in lockerer Atmosphäre führende Marken aus Mode und Beauty. Mit dabei waren namhafte Partner wie Juvéderm, Loni Baur, Lavera, Bonprix oder Raffaello Rossi, Filorga, Parsa und das Schmucklabel Bijou Brigitte. An Messeständen und in zahlreichen Workshops konnten die neuesten Produkte ausprobiert oder geshoppt werden.

Experten der Branche und der Redaktion der BRIGITTE berieten persönlich, beantworteten ausführlich alle Fragen und demonstrierten an praktischen Beispielen – und mutigen Frauen aus dem Publikum – welche neuen Trends es gibt und vor allem: wie sie gestylt und umgesetzt werden können.

Styling-Tipps zu Neuheiten führender Mode- und Beauty-Marken

Wie gelingt der perfekte Look? Wie kann ich unkompliziert mein Make-up auffrischen? Welcher Stil passt zu mir? Aus erster Hand bekamen die Besucherinnen Tipps und Tricks für die innere und äußere Schönheit.

1. Juvéderm-Fachärztin über Hyaluronfiller

Friederike Dejan (links) im Gespräch mit Dr. Marion Runnebaum. © Stefanie Link

BRIGITTE-Redakteurin Friederike Dejan und Juvéderm-Fachärztin Dr. Marion Runnebaum informierten zum Thema Hyaluronfiller.

2. Raffaello Rossi-Gründerin über Hosen-Passform

Brigitte Schellenberger gibt Tipps für den nächsten Hosenkauf. © Stefanie Link

Brigitte Schellenberger, Hosen-Expertin und Gründerin der Marke Raffaello Rossi erklärte, was eine perfekte Passform ausmacht.

3. ONNI-Speaker Boris Entrup über die richtige Haarpflege.

Boris Entrup spricht über Haarpflege. © Stefanie Link

Beauty-Coach Boris Entrup beriet als Speaker der Organic Luxury Haarpflege ONNI.

4. Skincare-Tipps der Entwicklerin und Gründerin von DOCTOR MI!

Dermatologin Dr. Miriam Rehbein teilt Pflege-Tipps © Stefanie Link

Dermatologin Dr. Miriam Rehbein von DOCTOR MI! kennt alle Geheimnisse für strahlende Haut.

Sylvie Meis und andere Beauty-Vorbilder teilen persönliche Lektionen rund um Selfcare und Schönheit

BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber diskutierte dazu auf dem Podium über die Themen Selfcare und Selbstoptimierung. Die wichtigsten Statements im Überblick:

Saralisa Volm, Autorin: „Wie wir ab 40 aussehen wollen, entscheiden wir selbst."

Sylvie Meis, Moderatorin und Unternehmerin: „Ich bin nicht nur schön wegen Schlaf, Yoga und guter Gene. Irgendwann habe ich gesagt, ich möchte öffentlich dazu stehen, dass ich Dinge machen lasse.“

Greta Silver, Best-Ager-Model: „Sich nicht um sich selbst zu kümmern, ist Körperverletzung.“

Zwischen Workshops und Podiumsdiskussionen blieb viel Zeit, hinter die Kulissen der BRIGITTE zu schauen – und bei einem Orange Spritz von Somersby oder Kaffee von Mount Hagen mit den anderen Besucherinnen zu plaudern.

Bei sommerlichen Temperaturenversorgten Foodtrucks die Leserinnen mit gesunden Snacks und kühlen Drinks. © Stefanie Link

Gäste kamen aus allen Ecken des Landes nach Hamburg gereist waren. Oft war dabei zu hören: „Wir kommen wieder.“ Immer gern!

