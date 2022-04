Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Bunte Cowboy-Hüte sind das Festival-Accessoire der Saison +++ Veja und Mansur Gavriel lancieren Regenbogen-Kollektion.

26. April 2022

Der Cowboy-Hut ist zurück, diesmal in bunt

Mit dem Coachella, einem der bekanntesten und größten Musik-Festivals weltweit, ist sie offiziell eröffnet, die Festival-Saison. Das Coachella zieht nicht nur Stars und Sternchen aus aller Welt an, es ist auch der Ort, um neue Trends zu spotten. Denn die Outfits spielen mindestens eine so große Rolle, wie das Sehen und Gesehen werden an sich. Ein Trend-Accessoire fiel besonders ins Auge: Bunte Cowboy-Hüte.

Die bunten Hüte gab es in allen erdenklichen Farben und Ausführungen zu sehen, wild verziert mit Pailletten und Stickereien oder Nieten. Ohne Frage, die Kopfbedeckung ist ein richtiger Eye-Catcher und fällt eben auf. In einer dezenteren Farbe, wie Pastell wird der Trend alltagstauglich und peppt ein schlichtes Outfit auf.

25. April 2022

Der Lieblingssneaker von Catherine, Meghan & Co. im neuen Design

Düften wir im Kleiderschrank von Herzogin Catherine oder ihrer Schwägerin Meghan Mäuschen spielen, würde sich definitiv bestätigen: Die Royals haben ein ganz bestimmtes Lieblingssneaker-Label. Denn kaum ein offizieller Termin mit dem Dresscode "Casual“ mit royaler Beteiligung vergeht, an dem nicht mindestens eine die Turnschuhe von Veja trägt. Die französisch-brasilianische Marke erobert die Modeherzen schon seit ein paar Jahren mit Understatement und erweitert ihr Sortiment jetzt um ein paar besonders coole Modelle. Veja launcht gemeinsam mit Mansur Gavriel vier neue Varianten ihres nachhaltigen "Campo"-Sneakers und setzt für die Kooperation auf Farbe.

Trotz süßer Farben bleiben die Sneaker clean und minimalistisch. © Veja

Mit Schuhen in Blau, Gelb, Rosa und Creme kommt ab sofort ein ganzer Regenbogen an coolen Styles in die Schuhregale. Darüber hinaus treffen bei der Kooperation minimalistisches Designs à la Gavriel und Nachhaltigkeit aufeinander. Die Sohle der in Brasilien hergestellten Turnschuhe sind nämlich nicht nur superbunt, sondern bestehen auch aus 65 Prozent aus recycelten Materialien. Erhältlich sind die Veja x Mansur Gavriel-Sneaker ab sofort online, bei ausgewählten Einzelhändlern und in den Veja-Stores.