Ein gut sitzender Anzug ist längst nicht mehr nur Männersache, sondern auch ein absolutes Must-have in unserer Garderobe. Erstmal eingezogen, können wir uns ein Leben ohne Anzug nicht mehr vorstellen. Warum? Weil er sowohl feminin, chic als auch lässig gestylt werden kann.

Wenn wir an Power-Dressing denken, kommt uns wohl als erstes ein klassischer Anzug in den Sinn. Warum? Der Zweiteiler braucht nicht viel Schnick-Schnack, um gut auszusehen. Er ist somit fast immer eine sichere Bank. Und das Beste: Wir können ihn auch komplett dem Anlass entsprechend und nach Lust und Laune stylen.

Klassischer Anzug: DAS Go-To fürs Büro

Mit minimalem Aufwand strahlen wir in einem Hosenanzug maximales Selbstbewusstsein aus. Daher ist der Zweiteiler auch so beliebt fürs Office. Wir greifen hier am liebsten zu einem Modell in Schwarz. Klassisch geschnitten und aus hochwertigem Materialien wird dieser uns einige Jahre sicher zur Seite stehen, egal ob bei der Präsentation vor den Kolleg:innen oder bei der nächsten Gehaltsverhandlung.

© Dimitrios Kambouris / Getty Images

Ein Go-To ist der Look von Linda Evangelista. Warum? Weil sie ihren klassisch-geschnittenen Anzug mit einem Taillengürtel, zarten Schulterpolstern und einem Rollkragenpullover perfekt inszeniert. Power-Dressing at it's best – dazu eine selbstbewusste Pose und wir sind der Blickfang im Büro.

Lässige Eleganz lieben wir

Aber nicht nur fürs Büro lieben wir Anzüge. Auch in unserer Freizeit oder im Homeoffice schaffen wir mit den Zweiteiler im Oversized-Schnitt die perfekte Balance zwischen modisch und bequem. Während wir für den Klassiker-Look häufig auf gedeckte Töne setzen, darf's beim Casual-Styling ruhig eine Nummer auffälliger zugehen. Nadelstreifen-Muster, Knalltöne oder Karo-Muster eignen sich perfekt. Trage dazu ein lockeres T-Shirt, Sneaker und eine Crossbody-Tasche. Goldfarbene Hoops und eine schmal-geschnittene Sonnenbrille geben dem Leisure-Look den letzten Schliff.

© Edward Berthelot / Getty Images

Abendlicher Glamour mit femininen Schnitten

Wenn du deinen Anzug in einen glamourösen Abendlook verwandeln möchtest, solltest du entweder direkt ein Modell wählen, das bereits eine taillierte Mitte hat oder aber du kreierst mit einem XL-Taillengürtel kurzerhand eine sexy Silhouette. Neben dem Schnitt ist auch das Material ein entscheidender Glam-Booster: Modelle aus Satin oder Samt in einer edlen Farbe wie Burgunder, Smaragdgrün, Dunkelblau oder Schwarz lassen sich mit kleinen Details wie High Heels oder Schmuck kinderleicht aufpeppen. Wer noch eine Schippe draufsetzen möchte, verzichtet auf ein Top unter dem Blazer und wählt stattdessen einen schwarzen Spitzen-BH.

© Jeremy Moeller / Getty Images

Noch ein Tipp zum Schluss: Der schönste Hosenzug wirkt nicht, wenn er nicht richtig sitzt. Die Passform ist das A und O eines jeden Anzugs, ähnlich wie bei einer Robe. Achte daher auf folgende Details: Der meist zweireihige Blazer sollte geschlossen weder am Rücken noch vorne an der Brust spannen und locker in der Taille sitzen. Die Schulternähte sollten auf der Schulter aufsitzen. Hosen mit weitem Bein sollten mit der Schuhsohle abschließen.

jku Brigitte