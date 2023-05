Cannes 2023 Die schönsten Looks der Filmfestspiele

Die Internationalen Filmfestspiele in Cannes sind jedes Jahr ein Muss für Stars und Filmschaffende und ein Highlight für alle Modebegeisterten. Wer in diesem Mai mit welchem Couture-Traum auf dem berühmten roten Teppich an der französischen Riviera begeistert, zeigt BRIGITTE dir hier in der Bildergalerie.