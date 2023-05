Ein in der Versenkung verschwundenes Hosen-Modell kehrt nun endlich wieder zurück: Die Capri-Hose im Denim-Look ist der perfekte Urlaubsbegleiter.

Sie war in den 1950er Jahren das absolute Must-have im Kleiderschrank jeder modebewussten Frau: Jetzt ist die Capri-Hose zurück, genauer genommen im Denim-Look. Dabei ist die dreiviertellange Jeans eine der angesagtesten Trend-Teile für die kommenden Sommermonate: Nicht zu kurz und nicht zu lang bekleidet sie die Beine ideal. Mit diesen Styling-Tricks setzen wir das Sommer-Piece jetzt gekonnt in Szene.

Capri-Hose: Von der Stil-Ikone zum Sommer-Trend 2023

Spätestens seit Stilikone Audrey Hepburn, 63 †, ist klar: Die Capri-Hose hat ihren ganz eigenen Charme! Das weiß auch "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker, 58, welche sich auch heute noch mit der längeren Sommerhose zeigt. Die Schauspielerin hat den Trend für sich entdeckt und weiß eben, dass es sich nicht um ein stumpfes Relikt der 1950er handelt. Stattdessen ist sie eine der modischen Vorreiter:innen!

Mal kürzer, mal länger: Bei Capri-Hosen variiert Sarah Jessica Parker. © Gotham / Getty Images

Und, wie alles wiederkommt, so zum Glück auch die leicht gekürzte Jeans. Was ist jedoch so besonders an dem Modell, das so im Kommen ist? Das ist ganz einfach: Es hat die ideale Länge und lässt eine leichte Brise an die Haut, schützt aber auch vor zu viel Sonneneinstrahlung. Das Beste: Die Hose kommt in unterschiedlichen Stilen daher. Ob weit oder eng geschnitten, Hauptsache der Stoff reicht über die Knie und bis etwa zur Mitte der Wade.

So stylt man die Capri-Hose im Sommer 2023

Ob elegant und schick oder lässig-sportlich: alles ist möglich. Für einen Arbeitstag im Büro stylen wir die Hose mit einem weißen Hemd und filigranen Loafern mit metallischem Detail. Wer mag, setzt durch ein Statement-Shirt mit cooler Botschaft und glamourösen Pumps ein spannendes Statement — dafür sorgt der Gegensatz von coolem Motto-Shirt zu edlem Schuh. Besonders sommerlich wirkt der Look in Kombination mit süßen Boho-Hippie-Elementen. Also, rausgeholt die florale Rüschenbluse! Dazu noch auffälligen, bunten Statement-Schmuck und eine Korbtasche: Fertig ist der Bohemian-Style. Auch der Abend in der Bar lässt sich mit dem Trend-Teil hervorragend gestalten: Taillierter Blazer, Crop-Top und Ballerinas gezückt und die Party kann beginnen.

Die Entstehungsgeschichte der Capri-Hose

Als Erfinderin der Capri-Hose gilt übrigens die deutsche Modemacherin Sonja de Lennart, 102. Ihr liebstes Reiseziel war in den 1950er Jahren die italienische Insel Capri. Sie kreierte daher ihre Capri Collection mit Capri-Rock, Capri-Bluse, Capri-Gürtel, Capri-Hut und der Capri-Hose. Letztere kam dadurch zustande, dass sie sich bei einem Strandspaziergang in Italien die Hosenbeine auf Dreiviertellänge abschnitt, damit die Hosenbeine nicht nass wurden.