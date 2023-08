von Julika Holz Eine komplette Urlaubsgarderobe aus nur sechs Teilen? Das geht! "Capsule Wardrobe" nennt sich das Prinzip, bei dem du bewusster und weniger shoppst und so auch Platz im Koffer sparst. Mit welchen Teilen du garantiert zwei Wochen gut gekleidet bist? Wir verraten es.

Nachhaltig, minimalistisch und stylisch zugleich: Das Prinzip der Capsule Wardrobe ist den meisten nicht mehr fremd. Mit einer kleinen Anzahl an Teilen im Kleiderschrank wird eine Garderobe kreiert, die alles Nötige umfasst. Auch im Sommer 2023 ist das Mix- and Match-Prinzip gefragt wie nie – bis es zum großen Sommerurlaub kommt. Plötzlich fällt es gar nicht mehr so leicht, sich auf wenige Teile im Koffer zu beschränken. Wir wollen doch ganz viele Outfits während der heiß ersehnten Auszeit ausführen! Eine Lösung beziehungsweise ein geschickter Tipp, auf welche Teile es wirklich ankommt, muss her. Wir sagen: Mit diesen sechs Pieces kannst du viele coole Outfits kreieren, ohne den Koffer unnötig vollzustopfen.

Capsule Wardrobe: Diese 6 Teile brauchst du in deiner Urlaubsgarderobe

Klasse statt Masse lautet jetzt das Motto, doch zum Glück lassen sich vor allem im Sommer Teile aus dem Kleiderschrank wunderbar für verschiedene Gelegenheiten einsetzen. Das sind die besten Beispiele ...

1. Badeanzug

In den Pool oder das kühle Meer hüpfen gehört für die meisten zu einem gelungenen Urlaub dazu. Doch deinen Badeanzug kannst du auch über die Stunden am Pool hinaus tragen. Das zeitlose Badepiece lässt sich mit der richtigen Unterbekleidung 1A als Body umfunktionieren und kann im Nu auch beim Stadtbummel im nächstgelegenen Fischerdorf und Co. getragen werden. Für puristische Looks kombinierst du den Badeanzug – wir lieben klassisches Schwarz oder angesagtes Barbie-Pink – zu reduzierten Unterteilen wie einer Leinenhose in Beige. Wer den Beach-Look in den Alltag transportieren möchte, setzt auf Jeansshorts und Flip-Flops.

2. Leinenshorts

Wo wir gerade beim Thema sind: Pieces aus Leinen gehören zu unseren beliebtesten auf Sommerreisen. Warum? Sie sind superbequem und eignen sich noch dazu besonders gut bei warmen Temperaturen. Denn die natürliche Zusammensetzung des Materials ermöglicht eine hohe Luftzirkulation und Atmungsaktivität, was uns selbst bei 33 Grad kühl hält. Zusätzlicher Pluspunkt: Wer nicht kleckert, kann die Leinenshorts definitiv einige Tage hintereinander anziehen, denn auch Schweiß – und dessen unangenehmer Geruch – verfängt sich schlechter im Material. Was will man mehr?!

3. Oversized Bluse

Oversized Blusen in zartem Rosé, Babyblau oder Weiß sind nicht nur ein stylischer Hingucker auf dem nächsten Trip, sondern überzeugen vor allem mit einer weiteren Sache: Sie schützen vor der Sonne und lassen dennoch Luft an die Haut. Von den vielfältigen Stylingmöglichkeiten ganz zu schweigen! Die Bluse kann etwa raffiniert als One-Shoulder-Oberteil geknöpft oder lässig ab dem Bauchnabel zusammengeknotet werden. Wer sich am Strand nur fix was überwerfen möchte, ist mit einem Modell aus Baumwolle oder Leinen ebenfalls gut bedient. Unser Tipp: Je geradliniger und klassischer das Design, desto einfacher der coole Style – sogar zwei Wochen lang.

4. Midikleid

Das Motto der Urlaubssaison: Ohne Sommerkleider, ohne uns! In den kommenden Wochen leben wir förmlich in luftig-leichten Kleidern und wollen sie auch im Urlaub am liebsten nie wieder ausziehen. Aber damit auch wirklich an jedem Tag dort tragen können, müssen ein paar Tricks her! Wähle am besten neutrale Farben, denn die Urlaubs-Capsule-Wardrobe funktioniert am besten, wenn alle Kleidungsstücke gut miteinander kombinierbar sind. Auch knitterfreie Stoffe wie Seide sind ein echter Bringer und schonen zwischen Strandspaziergang und Dinner die Nerven.

5. Sandalen

Bei der Entscheidung der Schuhwahl für den nächsten Urlaub treffen beim Packen zu Hause wahrscheinlich die meisten Probleme auf. Für den Strand sollen es Flip Flops sein, an der Hotelbar Espadrilles und für den Spaziergang durch den Urlaubsort wäre ein paar Sneaker auch ganz nett? Das kennen wir nur zu gut. Nach Capsule-Wardrobe-Devise sollte jedoch in jedem Falle ein Paar Sandalen in den Koffer wandern. Die bieten Komfort, Vielseitigkeit und eine luftige Alternative zu geschlossenen Schuhen. Das Nonplusultra in der heißen Jahreszeit. Insbesondere durch unterschiedliche Stylingkomponenten wie ein Kleid, Badeanzug oder ein kurzes Leinen-Set wirkt dieser Schuh von Tag zu Tag unterschiedlich und wird zum Herzstück eines jeden Looks.

6. Korbtasche

Egal, ob als Strandtasche, zum schicken Lunch mit den Freundinnen oder als perfekter Stilbruch zum “Summer in the City”-Look: Korbtaschen sind die perfekten Begleiter für den Urlaub. Modelle aus Stroh, Raffia oder Bast sind echte Klassiker, lassen jedes Outfit auf Anhieb sommerlicher erscheinen und sind zudem echte Platzwunder. Du willst vom Strand direkt zur nächsten Bar, um einen leuchtenden Aperol Spitz als Cooldowner zu schlürfen? Kein Problem, in die große Bast Bag passen noch ein paar mehr Handtücher oder Wechselschuhe rein, ohne dass man sie sieht.