von Hannah Lutterbach Modische Fehltritte kommen es bei Caroline von Hannover selten vor. Die Monegassin ist bekannt für ihren edlen Stil und begeistert regelmäßig mit ihren Luxus-Looks. Dabei verfolgt sie die eine oder andere Regel, die ihre klassischen Looks zum Hingucker macht.

Als Tochter von Grace Kelly, †.52, liegt Caroline von Hannover, 66, Stilgefühl im Blut. Auch sie selbst gilt als absolute Stilikone. Ihre Outfits spiegeln stets Luxus, Eleganz und Klasse wider. Wir verraten drei simple, aber wirksame Styling-Lektionen, die wir uns von der stilsicheren Monegassin abschauen können.

Caroline von Hannover: Diese Moderegeln machen ihren Stil aus

Der Erfolg liegt in der Ordnung

Ausgefallene "Mix und Match"-Kreationen sucht man bei Caroline von Hannover vergebens. Immer wieder setzt die 66-Jährige bei formellen Terminen auf zusammen passende Ensembles. Ein Fashion-Statement, das nicht nur schick und direkt ordentlich aussieht, sondern auch noch schnell geht. Und auch wenn Caroline bei ihren Zweiteilern oft auf zeitloses Weiß oder edles Schwarz setzt, wagt sie sich auch immer mal wieder an Farbe heran. Erst im November zeigte die Schwester von Fürst Albert beim Nationalfeiertag in Monaco beispielsweise in einem knalligen Rosa. Ein Farbton, der zwar etwas Mut verlangt, aber jedes noch so schlichte Outfit zum Hingucker macht.

Caroline von Hannover beim Nationalfeiertag in Monaco. © Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Mehr ist manchmal doch mehr!

Auch wenn Caroline bei ihren Accessoires meist auf klassische Pieces wie Perlenohrringe oder die zeitlosen "Mary Jane"-Schuhe von Chanel setzt, gibt es eine Kategorie, bei der mehr definitiv mehr ist: Ketten! Immer wieder fällt Carolines Wahl auf einen wilden Mix verschiedener Ketten. Hier treffen beispielsweise lange Gliederketten in Gold auf edle Perlen. Aber nicht nur verschiedene Materialien werden hier kombiniert, auch bei den Längen darf wild herumexperimentiert werden. Wichtig ist hierbei, dass die Proportionen stimmen. Wer nur kurze und filigrane Ketten oder nur dicke Statement-Ketten kombiniert, nimmt dem Outfit das Spannende und Unerwartete.

Caroline von Hannover bei der Chanel Cruise 2023 Show. © Pascal Le Segretain / Getty Images

Feminine Eleganz trifft auf burschikose Coolness

Wer bei Caroline von Hannover nur mit femininen Silhouetten und Schnitten rechnet, liegt falsch. Ihr Stil besticht durch einen modernen Mix femininer und maskuliner Elemente – wie bei diesem Look von Chanel. Während sie mit der edlen Bluse und der Bouclé-Jacke auf zwei feminine Teile setzt, lockert sie das Outfit mit einer weiter geschnittenen Hosen auf. Auch hier verfolgt sie die erste Regel und setzt auf einen zusammen passenden Zweiteiler. Bei den Stiefeletten aus rauem Wildleder und der Chanel-Tasche mit silberner Hardware wählt sie bewusst Details, die dem edlen Look eine gewisse Coolness verleihen.

Caroline von Hannover in Chanel. © Dana Press

Dieser Artikel ist ursprünglich auf GALA.de erschienen