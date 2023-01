12. Januar 2023

Nach allerhand negativer Schlagzeilen nach Prinz Harrys Biografie "Spare" bilden Prinz William und Catherine, Princess of Wales, bei ihrem ersten offiziellen Termin 2023 eine modisch einheitliche Front. In farblich aufeinander abgestimmten Outfits in Grün und Blau eröffnen die beiden das "Royal Liverpool University Hospital". Kate setzt auf einen doppelreihigen karierten Trenchcoat aus Merinowolle von Holland Cooper und kombiniert diesen mit einem dunkelblauen Wollkleid von Ceffinn, während William die Farbpalette mit einem grünen Pullover und blauen Anzug aufgreift.

