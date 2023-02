Scheinbar ist Catherine modisch in einer neuen Ära angekommen. Das zeigen ihre Outfits der vergangenen Wochen. Dabei fällt besonders eines auf: Die Looks ähneln sich. Was das mit der Queen zu tun hat ... von Anna Lemke

Seit dem Tod von Queen Elizabeth, †96, im September 2022 ist Catherine, 41, die Princess of Wales. Mit dem neuen Titel und Charles als König bricht auch für Prinz William, 40, und seine Frau eine neue Ära an. Dass sich Kate mehr und mehr an der beliebten Oma ihres Mannes orientiert, ist kein Geheimnis. Auch modisch scheint sie ihr immer ähnlicher zu werden und doch ihrem eigenen Stil treu zu bleiben ...

Queen Elizabeth II. war die "Königin" im "Uniform-Dressing"

Was steckt hinter dem sogenannten "Uniform Dressing"? Es bedeutet nicht, jeden Tag dasselbe Outfit zu tragen. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine Formel, nach der man sich an einen Stil hält. Dabei werden bestimmte Looks wiederholt getragen und wirken auf diese Weise wie eine Uniform. Queen Elizabeth hat sich das "Uniform-Dressing" besonders in den letzten Jahrzehnten ihres Leben zu eigen gemacht. Bei öffentlichen Auftritten sah man sie meist mit den gleichen Hüten, Jacken, Kleidern und Accessoires. Einzig hinsichtlich der knalligen Farben ihrer Outfits war die verstorbene Monarchin experimentierfreudig. Kleine Anpassungen ließen ihre Outfits dennoch nie gleich oder gar langweilig wirken.

Die Queen des "Uniform-Dressing": Königin Elisabeth setzte stets auf farbenfrohe Mäntel mit passendem Hut. Schuhe und Tasche blieben meist gleich. © Getty Images

Ist Kate jetzt auch in ihrer Uniform-Ära?

Auch wenn der "Uniform-Look" bei der Frau von Prinz William nicht so offensichtlich ist wie bei Queen Elizabeth lässt sich eine Formel in ihrem Stil erkennen. In den vergangenen Wochen trug Kate oftmals Mäntel oder Blazer. Wenig Tamtam um neue, spannende Kleidung legt den Fokus auf ihr Engagement und die Zwecke hinter ihren Auftritten. Dabei trägt sie ihre Jacken oft geöffnet, um weniger streng zu wirken und Leichtigkeit zu vermitteln. Dazu kombiniert sie außerdem regelmäßig Strickteile, die ihrem Look eine weiche Note geben. Auch ihre Hosenwahl ist nicht unüberlegt. Oft trägt Kate Modelle mit weitem Bein, das die Bewegung stärkt. Individuelle Accessoires bieten ihren Outfit Variation.

Auch Kate scheint ihre "Uniform" gefunden zu haben, trägt bei ihren Auftritten meist lange, elegant geschnittene Mäntel und weite Hosen. © Getty Images

Auch bei den anderen Looks aus diesem Jahr lässt sich ein Muster erkennen. Während die Farben zwischen Beige und Blau bis zu Orange und Rot wechseln, bleiben Form und Kombination gleich.

Bei ihrem Besuch im "Aberavon Leisure & Fitness Centre" überzeugt Prinzessin Catherine in einem cremefarbenen Mantel und einem schwarz-weißen Rock im Hahnentritt-Muster. Wider aller Erwartungen handelt es sich bei dem Rock der Prinzessin nicht um ein teures Designerstück, sondern um ein Teil aus einer älteren Kollektion der Marke Zara. In Kombination mit einem cremefarbenen Rollkragenshirt und dunklen Stiefeln wirkt das Outfit wertig.

Ist das Zufall oder schon "Uniform-Dressing"?

Scheinbar hat Kate ihre "Uniform" gefunden: elegante Mäntel, weite Hosen und Strick. Auffallend sind dabei nur noch ihr Schmuck oder ihre Handtaschen. Obwohl ihre Looks stärker differieren, lässt sich eine Formel erkennen. Auch wenn die Uniform noch nicht ganz so etabliert ist wie bei der verstorbenen Queen, ein "Uniform-Dressing" à la Queen Elizabeth könnte durchaus Kates Inspiration sein.

