von Emely Mielke

Schön, stark und sexy - kein Kleidungsstück verkörpert weibliche Stärke besser als der Catsuit. Angelehnt an die Superheldin Catwoman feiert der hautenge Einteiler auf den Laufstegen der Welt schon länger sein Comeback. Wir zeigen wie einfach du das It-Piece alltags- und bürotauglich machen kannst.

Es gibt sie in den unterschiedlichsten Variationen: ob mit Cut-Outs, sportlich elegant oder als monochromen Look. Eins haben Catsuits gemeinsam: sie sind hauteng. Catsuits haben sich nicht nur durch Stars wie Kim Kardashian, Bella Hadid und Co. zum Fashion It-Piece etabliert, auch auf den aktuellen Fashion Weeks und Laufstegen der Welt findet man sie in vielen Kollektionen.

Alexis Mabille : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring/Summer 2022 © Kristy Sparow / Getty Images

MFW-Dolce & Gabbana Runway Fall-Winter 2022-2023 © SplashNews / Splashnews.com

Nicht selten bedarf es bei der Wahl des Ganzkörper-Jumpsuits eine ordentliche Portion Mut und Selbstbewusstsein, denn kein anderes Kleidungsstück setzt die Silhouette so in Szene wie der Catsuit. Auch in aktuellen Kollektionen sehen wir die auffälligsten Modelle und wildesten Kombinationen. Aber keine Angst es muss nicht immer super sexy sein. Mit diesen Tricks kannst du das It- Piece wunderbar in den Alltag integrieren.

Sexy und cool: Die Kombination mit Oversize-Jacken

Ob Bomberjacke, Blazer oder Trenchcoat, weite und lange Jacken sind eine tolle Option von der betonten Silhouette abzulenken und verwandeln den sexy Look in einen coolen Street-Style. Im Zusammenspiel mit Fransen wird dem Outfit eine ordentliche Portion Lässigkeit verliehen.

Milan Fashion Week Fall/Winter 2022/2023 © Edward Berthelot / Getty Images

Erfordert etwas Mut: Looks im Material-Mix

Leichte Cardigans, Pullover oder Mäntel eignen sich hervorragend, um den Catsuit alltagstauglich zu machen. Vor allem in Layering-Look wird der hautenge Einteiler zum Gamechanger. Dabei darf auch gerne auf unterschiedliche Farben und Muster zurückgegriffen werden.

Catsuits als Basic

Wer es lieber etwas schlichter mag, der greift bei der Wahl des Catsuits lieber zu gedeckteren und dezenteren Farben, die sich gut kombinieren lassen. Auch als schlichte Base unter Overalls und Röcken kann der Second-Skin-Look eine gute Alternative zu Rollkragen oder Strumpfhosen sein und dein Outfit perfekt abrunden.

Milan Fashion Week Fall/Winter 2022/2023 © Edward Berthelot / Getty Images