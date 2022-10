Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Charlotte Tilbury holt Supermodel der Sechziger Jahre zurück +++ Samtnägel sind das Must-have im Herbst und Winter 2022 +++ Victoria Beckham zeigt "Slicked Grunge Hair" auf dem Runway +++ Kaia Gerber hat eine eigene Zara-Kollektion.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

7. Oktober 2022

Charlotte Tilbury präsentiert Weihnachtskollektion mit Supermodel der Sechziger

Make-up-Guru Charlotte Tilbury bringt uns zweieinhalb Monate vor dem Fest in Weihnachtsstimmung. Mit der Weihnachtskampagne versprüht das US-amerikanische Beauty-Brand aber nicht nur viel Discoflair im Studio54-Style, sondern bringt auch gleichzeitig eine Ikone der Ära zurück! Keine Geringere als Supermodel Twiggy, 73, ist Gesicht der Weihnachtskampagne von Charlotte Tilbury.

Twiggy kehrt für die Charlotte-Tilbury-Weihnachtskampagne vor die Kamera zurück © PR

In den Swinging Sixties wurde die Britin weltweit gefeiert, für ihren ikonischen Look. Die Mischung aus Androgynie, riesengroßen Augen und auffallend schlanker Statur faszinierte Menschen weltweit. Auch heute, rund 60 Jahre später, sieht Twiggy noch immer hervorragend aus. Die großen Augen sind bis heute ihr Markenzeichen, in der Weihnachtskampagne von Charlotte Tilbury werden sie mit dunklem Kajal besonders in den Fokus gerückt. Für das festliche Flair kommt ein wenig schimmernder Lidschatten dazu, auch die Lippen sind mit schimmerndem Gloss betont. Passend zum Fest.

6. Oktober 2022

Es gibt wohl kaum einen Stoff, der mehr nach Herbst und Winter aussieht, als Samt. Ob als Hose, Rock oder Kleid – wir lieben das kuschelig weiche Material, das gleichzeitig super elegant ist. Dass Samt irgendwann auch als Nageltrend aufkommen würde, das war absehbar. Nun ist die Maniküre für die Feiertage da: Im Herbst und Winter wollen wir Velvet Nails (zu Deutsch: Samt Nägel). Auf Instagram, TikTok und Co. sind schon zahlreiche Tutorials zu finden, wir verraten euch, wie ihr die glamouröse Maniküre zu Hause selbst hinbekommt.

Vorab sei gesagt: Velvet Nails sehen nach viel aus, sind aber eigentlich ganz easy selbst zu kreieren.

Dafür braucht ihr nur einen Unterlack sowie ein spezielles Samtpuder. Zuerst lackierst du deinen Nägel wie gewohnt mit Unterlack, dann kommt das Puder zum Einsatz. Verteile es großzügig auf den noch nicht getrockneten Nägeln. Überschüssiges Puder kannst du einfach abschütteln oder leicht mit einem Pinsel entfernen. Fertig ist der Nageltrend für Herbst und Winter 2022: Velvet Nails!

5. Oktober 2022

Victoria Beckham kreiert "Slicked Grunge Hair"

Auf dem Runway werden nicht nur die neuesten Modetrends gesetzt, auch entdeckt man dort immer wieder neue Beauty- und Haarstyles, die in den kommenden Saisons en vogue sein werden. Bei der Präsentation der Frühjahr-/Sommerkollektion 2023 von Victoria Beckham konnten wir einen Look entdecken, der großes Trendpotenzial hat. Die britische Designerin schickte ihre Models mit sogenanntem "Slicked Grunge Hair" über den Catwalk. Der Look ist zusammen mit dem Haarstylisten Duffy entstanden. Der sagt dazu: "Die Inspiration für den Look dieser Saison war es, Individualität zu zelebrieren, die in der Coolness der 90er-Jahre wurzelt. Die individuellen Stärken jeder Frau bildeten den Ausgangspunkt für jeden Stil. Bei dem Look geht darum, die natürliche Texturen des Haares herauszuarbeiten und sich auf die Silhouette und nicht auf die Details zu konzentrieren."

Victoria Beckham Spring Summer 2023 © PR

Und so sieht der Look aus:

Das Haar wird eng an den Kopf gelegt, entweder nach hinten oder aber im Mittelscheitel. So entsteht ein eleganter Sleek Look. Das darf allerdings nicht allzu exakt sein. Duffy ist es wichtig, dass das Haar seine ursprüngliche Textur beibehält. "Wir wollen lockere Kurven in das Haar bringen. Wir wollten die natürliche Bewegung der charakteristischen Locken und die individuellen Textur jeder Frau betonen", so der Haarstylist.

Slicked Grunge Hair by Victoria Beckham © PR

4. Oktober 2022

Kaia Gerber launcht eigene Zara-Kollektion

Sie ist nicht nur eines der gefragtesten Supermodels unserer Zeit, Kaia Gerber, 21, wird auch vor allem für ihren fantastischen Mode-Stil verehrt – der zugegebenermaßen nicht wirklich erschwinglich ist. Denn nicht selten trägt das Supermodels Luxuslabels wie Dior, Chanel oder Louis Vuitton. Doch jetzt haben wir die Möglichkeit, genau das nachzushoppen, was auch die Tochter von Cindy Crawford, 56, trägt. Die 21-Jährige launcht nämlich eine eigene Kollektion mit der Mode-Kette Zara – und die Pieces sind nicht nur stylisch, sondern eben auch erschwinglich.

"Bei der Gestaltung habe ich nicht nur an mich gedacht. Ich dachte an meine Mutter, meine Freunde und alle, die ich um mich herum sehe. Mein Stil kommt aus vielen verschiedenen Bereichen, und ich wollte nichts entwerfen, das jemanden ausschließt," sagt Kaia über ihre neue Kollektion. Unter den mehr als 30 Teilen befinden sich nicht nur Klassiker, sondern auch Trendteile, die wir nicht nur in dieser Saison tragen werden. Die Kollektion umfasst auch Accessoires wie Schuhe oder Schmuck. Erhältlich sind die Pieces ab dem 4. Oktober auf Zara.de.

Die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier .