College Jacken aus den 90er-Jahren sind zurück

von Anna von Falkenburg

Die College Jacke, die auch Lady Diana so gerne trug, feiert in dieser Saison ihr Comeback. Nerdy, klassisch sportlich und absolut cool stylen It-Girls und Infulencer:innen die Trend-Jacke. Wir zeigen euch die coolsten Looks.

Die neue Saison hat angefangen und so einige Fashion-Trends im Gepäck. Manche davon sind uns gar nicht so unbekannt und verstecken sich sogar vielleicht noch in dem einen oder anderen Kleiderschrank. So feiern etwa College-Jacken ein großes Comeback. Wir zeigen, wie das Trend-Piece richtig gestylt und kombiniert wird.

Modische Jacken sind gerade in der Übergangszeit bei vielen Looks das A und O. Mit der richtigen Jacke runden wir unser Outfit perfekt ab. Sie komplettiert den Look und wird dazu noch zum echten Hingucker. Neben Woll- und Bouclé-Mänteln setzen wir diese Saison wieder auf die gute alte College-Jacken der 90er-Jahre Aber wird die College Jacke immer noch genauso wie damals getragen?

Die Trend-Geschichte der College Jacke

Lady Diana 1991 in einem übergroßen grün-silbernen Modell der Philadelphia Eagles © Princess Diana Archive via / Getty Images

Die klassische College-Jacke kommt ursprünglich von Sportteams US-amerikanischer Universitäten. Die Jacke, die auch "Varsity Jacket" genannt wird, versprüht einen sportlichen Charme, der gleichzeitig super cool ist. Schon Prinzessin Diana wusste den Preppy-Look in Szene zu setzten. Die Stilikone trug die coole Jacke damals gerne im Stilbruch, nämlich mit Bleistiftrock und Pumps. Bekannt wurde die Jacke durch die auffälligen und oft bunt gestalteten Logo-Patches und dem oversized Boyfriend-Schnitt. Aber auch die typische Druckknopfreihe und die gestreiften Rippenbündchen an Kragen, Ärmeln sowie der Hüfte dürfen bei College Jacken nicht fehlen. Egal ob mit unverkennbaren Prints, edgy Lederärmeln oder im coolen Boyfriend-Style – diese Saison ist die College Jacke nicht nur vielfältig, sie wird auch unterschiedlichst gestylt. Mit Jeans und Sneakern kann man hier nicht viel falsch machen, aber auch zu chunky Boots, im Stilbruch mit einem Minirock oder lässig über einem Kleid, verleiht die Trend-Jacke ihrer Trägerin eine lässige Note.

Edgy cool gestylt

Didi Stone in schwarzer College Jacke, Street-Style Paris 2021 © Jeremy Moeller via / Getty Images

College-Jacken dürfen diese Saison gerne übergroß geschnitten sein und so zum Mittelpunkt des Outfits werden. Mit einer Mom-Jeans kann der sportlich coole Look einfach vervollständigt werden. Chunky Boots oder Sneaker runden das Outfit dann gekonnt ab. Styling Tipp: Wähle eine Tasche, die die Farbe der Jacke aufgreift, um den Look gewollter aussehen zu lassen.

Sportlich lässig gestylt

Model Lauren Wasser in oversized College Jacke, Street-Style Paris 2021 © Christian Vierig via / Getty Images

Wenn wir dem Ursprung der Jacke gerecht werden wollen, lässt sich das Trend-Piece natürlich auch perfekt im sportlichen Stil tragen. Mit einer Biker-Shorts oder Sportleggings und einem schlichten weißen Shirt schaffen wir einen sporty Day-Time-Look. Mit einer kurzen oder langen Jogginghose wird es alltagstauglich. Model Lauren Wasser trägt zu ihrer oversized College Jacke eine kurze Shorts mit Patches, die den Look der Jacke aufgreifen.

Schick gestylt

Lea Naumann in einer College Jacke von MiuMiu, Street-Style Berlin 2021 © Jeremy Moeller via / Getty Images

Wenn wir an Lady Diana zurückdenken, erinnern wir uns daran, wie die College Jacke auch getragen werden kann: im Stilbruch. Mit Stiefeln und der richtigen Strumpfhose machen wir den Look winterreif, denn eine gut gefütterte College Jacke kann auch richtig warm halten. Also nehmen wir uns ein Beispiel an Gossip Girl und tragen die sportliche Jacke des Quarterback-Boyfriends im sexy schickem Twist à la Blair Waldorf.

College Jacken Fazit

Zum Glück müssen wir alle keine Student:innen mehr sein, um eine Jacke im College-Stil zu tragen. Denn die großen Fashion-Häuser sind den Universitäten einen Schritt voraus und haben den Varsity-Jacken-Trend längst adaptiert. Die Schnitte sind aufgeplusterter und die Details ikonischer. Dieser Trend geht eindeutig mit der Preppy-Chic-Bewegung, die unter anderem durch den Reboot von Gossip Girl ausgelöst wurde. Wir heißen den 90er-Jahre Trend willkommen und freuen uns über die neuen Arten, den einfachen Styling-Partner zu tragen.

Verwendete Quellen: eigene Recherche

