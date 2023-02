von Ilka Alves Goncalves Wer kennt sie nicht: Stylische Fashion-Trends, die auf dem Laufsteg ultragut aussehen, in der Realität aber einfach nicht tragbar sind?! Wie gut, dass sich im Frühjahr 2023 die Gemütlichkeit in der Modewelt durchgesetzt hat. Unsexy? Von wegen! Diese Looks beweisen es.

Der Jogginghosen-Trend, der sich die letzten Monate immer mehr durchgesetzt hat, hat es schon angedeutet: Ins neue Jahr starten wir deutlich gemütlicher als je zuvor. Nicht nur bei den Beauty-Trends 2023 sind natürliche, einfache Looks gefragt, auch in der Mode steht im Frühjahr vor allem eins im Vordergrund: Wir müssen uns in den Klamotten wohlfühlen. Ein Trend, der uns gefällt.

Comfort Dressing ist mehr als Schlabberlook

Eine gemütliche, schmeichelnde Garderobe, auch Comfort Dressing genannt, hat nicht immer den besten Ruf. Viele assoziieren damit nicht mehr als Jogger-Style und Schlabberlook. Doch die Scandi-Girls zeigen mit ihrem unaufgeregten Stil, dass bequem nicht gleich unförmig bedeuten muss. Hier einmal drei Beispiele, wie Wohlfühl-Klamotten sich gut in unsern Stil integrieren lassen.

Gestrickte Kuschel-Kombis

Im Lockdown haben wir sie richtig lieben gelernt: kuschelige, weiche Strick-Kombis. Von premium bis günstig – kaum ein Mode-Segment scheint sich so vergrößert zu haben wie die Strickwaren. Und damit sind nicht winterliche Grobstrick-Pullover gemeint, sondern Dünnstrick als Hose-Pulli-Ensemble, als Maxirock oder Kleider-Set. Die Auswahl ist riesig und damit rücken die Styles immer mehr in den Fokus von stylischen Streetstyles. Bei der Kopenhagener Fashion Week sieht man sie in sämtlichen Farben, denn wer hat behauptet, dass Strick immer beige, creme oder braun sein muss?!

Weiche und warme Strick-Ensembles sind pure Seelenstreichler im Winter. © Edward Berthelot / Getty Images

Zu enge Hosen? Nein Danke!

In den 00er-Jahren konnten die Hosen nicht eng genug sein und nicht tief genug auf der Hüfte sitzen. Das Resultat: Nieren-Becken-Probleme, tiefe Abdrücke und so richtig wohlgefühlt hat man sich in den Modellen auch nicht. Obwohl die Hüfthose zurück ist, scheint zumindest die Zeit der Love Handles vorbei zu sein. Wir kaufen unsere Hosen dieses Jahr nämlich eine Nummer größer. Baggy Pants geben unserem Look mehr Street-Credibility und lassen sich prima mit klassischen Kleiderstücken wie Blazer und Grobstrick-Pullovern kombinieren. Gemütlich und stylisch eben!

Zu enge Hosen? Mit dem Baggy-Pants-Trend ist das Vergangenheit. © Christian Vierig / Getty Images

Blast from the past – Teddy-Jacken sind zurück

In unserer Kindheit haben wir sie geliebt: Teddy-Jacken aus Fleece. Und das liegt vor allem daran, dass sie so unheimlich weich und warm sind – einfach die perfekten Begleiter im Winter. Lange Zeit war Fleece aus unseren Kleiderschränken verbannt worden, jetzt kommt es wieder. Shacket und Fake-Fur-Mäntel haben ausgedient. Vor allem bunte Designs peppen die meist recht farbneutrale Wintergarderobe mächtig auf. Einfach Baggy Jeans an, einen Kapuzenpullover und die Fleece-Jacke dazu und auch du siehst so stylisch aus wie Model Jan Baiboon bei der Chanel Show.

Fleecejacken kennen wir aus unserer Kindheit – jetzt erleben sie ein großes Comeback. © Melodie Jeng / Getty Images