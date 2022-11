von Linda Shllaku Weg mit der klassischen Maniküre! Hier kommt der Nageltrend von Instagram und TikTok , der Comic-Herzen höherschlagen lässt.

Sie kommen auf TikTok und Instagram in bunten Farben, verschiedenen Längen und Designs. Und doch haben sie alle eins gemeinsam: die markante, schwarze Umrahmung und die eingezeichneten Schatten und Lichtreflexe. Die Designs sehen dabei jedoch nicht aus, wie klassische bunte Maniküren, sondern sie ahmen gekonnt den klassischen Pop-Up-Look unserer Lieblingshelden aus Comics nach! Der spannende Stil lässt sich ganz einfach auf die eigenen Nägel zaubern.

So einfach kommt der Comic-Trend auf die Nägel

1. Die Grundierung und Basis-Farbe

Bevor es an die Farbe geht, wird mit einem Base-Coat eine Grundlage geschaffen. So lagern sich die intensiven Farben nicht erst im Naturnagel ab. Über der Grundierung können die Nägel dann von knalligem Pink bis hin zum natürlichem Beige lackiert werden. Erlaubt ist hier, was gefällt.

2. Der schwarze Rahmen

Mit dem nächsten Schritt ist ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt. Ein schwarzer Lack wird mit einem Nail-Art-Pinsel oder direkt mit einem Nail-Fineliner, komplett um den Nagel aufgetragen. Hier sollte wirklich sauber gearbeitet werden. Vermalt man sich, hilft leider auch kein Korrekturstift — der löscht dann nämlich auch die Farbe über dem Base-Coat aus.

3. Die Schattierungen und Lichtreflexe

Erst die perfekte Schattierung lässt den Nagel dreidimensional aussehen und den Pop-Up-Effekt sichtbar werden. Deshalb wird auf einer Seite des Nagels die Illusion eines Schattens kreiert — am besten mit einer leicht dunkleren Nuance der ausgewählten Grundfarbe. Auf der gegenüberliegenden Seite wird mit einem weißen Nail-Art-Pinsel ein Lichtreflex eingezeichnet. Tipp: Den Lichtreflex in der Länge kürzer halten, das wirkt natürlicher.

Da im Comic-Stil manchmal mit Punkten und Ecken oder kleinen Emojis gearbeitet wird, kann man sich bei den Designs gerne austoben. Anschließend alles mit einem Top-Coat versiegeln und die schöne Maniküre bestaunen!