von Hannah Lutterbach Vom BFF-Dressing bis hin zum befreiten Glitzer-Chic – die Fashion Week in Kopenhagen enttäuscht unsere Redakteurin Hannah selten. Diese drei Streetstyle-Trends der Scandi-Girls haben es ihr diese Saison besonders angetan.

Wenn die Fashion Week in Kopenhagen beginnt, schaue ich mir die Streetstyles ganz genau an! Denn der Stil der Däninnen begeistert mich so sehr, wie kaum ein anderer. Nicht ohne Grund lautet mein inoffizieller Traumberuf: "cooles Scandi-Girl". Mit dem "scandi" wird es bei mir als deutsche Kartoffel zwar nichts, aber "cool" kann ich mir ja dennoch versuchen anzueignen. Also habe ich die neuen Looks der Scandi-Girls ganz genau unter die Lupe genommen und mir diese drei Stillektionen abgeschaut.

BFF-Dressing

Romantische Couple-Styles waren gestern! Denn statt unserem Freund schnappen wir uns jetzt unsere beste Freundin für den perfekten Streetstyle-Look. Anders als in Teenager-Zeiten, als wir im 1-zu-1-Partnerlook mit unserer besten Freundin die Gegend unsicher gemacht haben, lässt der neue Trend Raum für Individualität. Besonders cool wird der Look, wenn wir verschiedene Pieces einer Kollektion in unterschiedlichen Ausführungen tragen. So wählen wir vielleicht eine Jacke, während unsere Bestie die passende Hose trägt. Das ermöglicht uns, unseren eigenen Stil auszuleben, betont aber klar: Wir gehören zusammen!

Zwei Besucherinnen auf dem Weg zur Modenschau von Baum & Pferdgarten. © Christian Vierig / Getty Images

Wenn uns die Scandi-Girls eine Sache in Punkto Styling beibringen können, dann ist es, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Nicht ohne Grund macht es besonders viel Spaß, die Looks der skandinavischen It-Girls zu betrachten. Während wir in Städten wie Paris elegante aber oftmals eher strenge Looks sehen, bekennen die Däninnen Mut zur Farbe – und vor allem zum Spaß! Wie stylisch das aussehen kann, zeigen uns Tin Vcb und Olivia Anna-Catharina, die ihre Looks mit knallig gelben Sonnenbrillen und wuscheligen Handtaschen auflockern. Seien wir mal ehrlich, die Welt ist schon ernst genug, da dürfen die Accessoires ruhig für etwas gute Laune sorgen.

Copenhagen Fashion Week Spring/Summer 2024 © Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Dressing Up for Nowhere to Go

Wer sagt eigentlich, dass man immer einen bestimmten Anlass braucht, um sich mal so wichtig in Schale zu werfen? Richtig, niemand! Also her mit dem Strass, her mit den Pailletten, her mit dem Glitzer und Glamour. Das dänische Label Rotate ist bei diesem Trend seit mehreren Saisons ganz vorne mit dabei. Kein Wunder also, dass auch die Besucher:innen der Show Glamour mit Lässigkeit verbinden. Bei unserem nächsten Supermarktbesuch kombinieren wir also Glitzerjacken und Hosen mit lässigen T-Shirts und ganz wichtig: flachen Schuhen!

Besucherin auf dem Weg zur Modenschau von Rotate. © Christian Vierig / Getty Images