Diese Trends wandern vom Catwalk in unseren Koffer

Wer diesen Sommer mal wieder überfordert vor seinem leeren Koffer steht, kann jetzt aufatmen. Denn jedes Jahr aufs neue präsentieren die angesagtesten Modehäuser der Welt bei den Cruise-Schauen ihre Interpretation der perfekten Urlaubsgarderobe.

Koffer gepackt, ab gehts Richtung Urlaub! Welche Pieces und Trends fester Bestandteil unserer Urlaubsgarderobe sein sollten, zeigen die Cruise und Resort Kollektionen der bekanntesten Labels der Welt. Während die Modehäuser ihre Zuschauer in der Vergangenheit zu den exklusivsten Destinationen der Welt einflogen, wurde auch in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie größten Teils auf Publikum verzichtet – tolle Locations, Inszenierungen und vor allem Trends gab es trotzdem. Wir haben euch unsere vier Lieblingstrends herausgesucht ...

Die neuen Sommerkleider

Cut-Outs, Asymmetrie, neue Stoffe. Unsere Sommerkleider waren nie spannender! Das Label Christian Dior ließ sich bei seiner Kollektion von den griechischen Göttern inspirieren und zaubert feminine Kleider, mit denen wir uns gedanklich an den nächsten abgelegenen Strand in Santorini träumen. Während Cut-Outs in symmetrischen Schnitten bereits in den letzten Saisons auf den Laufstegen zu finden war, setzen wir dieses Jahr auf fließende Stoffe, die die verschiedene Schnitte verschmelzen lassen.

Aye Aye, Captain!

Der Uniformtrend bekommt ein Update. Lange Zeit dachten wir bei modischen Uniformen an Army-Looks in Khaki, Beige und Braun. Nun ernennen wir uns selbst zum Kapitän und tragen coole Blazer im Marine-Look. So können wir uns die Zeit bis zur nächsten Kreuzfahrt direkt versüßen. Perfekt dazu: Bermudahorts mit weitem Schnitt, wie hier bei Louis Vuitton.

Outdoor-Approved

Wer im Sommerurlaub gerne mal aktiver unterwegs ist, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Denn steife Materialien, Tunnelzüge und grobe Schnallen finden auch nächsten Sommer wieder Einzug in unseren Koffer. Ob in Knallrot wie bei Louis Vuitton, oder in zeitlosem Beige wie bei Christian Dior – wir lieben bequeme und funktionale Pieces. Wer es edel mag, trägt dazu eleganten Goldschmuck.

Twiggi Reloaded

Diesen Schnitt kennen wir doch?!Jaa, auf dem Laufsteg von Louis Vuitton feierte das heiß gelebte und schwer vermisste 60er-Jahre-Kleid sein Comeback. Ein leichter Ballonschnitt und futuristische Prints hauchen dem Retrodress neues Leben ein. Dazu tragen wir groben Gliederschmuck und kreieren einen erfrischenden Mix aus zart und robust.

