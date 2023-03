Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Deutsches Modehaus geht großen Schritt in Richtung Inklusivität.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

28. März 2023

Mehr Größen: Dieses deutsche Modehaus erweitert seine Auswahl

Mode sollte keine Größe kennen! Viele Frauen haben Schwierigkeiten, Kleidung zu finden, die sowohl bequem als auch stilvoll ist, insbesondere in größeren Größen. Mit seiner ersten Curvy-Kollektion feiert Seidensticker nun die ganze Bandbreite von Blusen bis Kleidern, um das Gefühl von Haltung, Persönlichkeit und positiven Körpergefühl über mehrere Konfektionsgrößen auszubreiten.

Die modischen Styles tragen mit zur Body Positivity bei. © Seidensticker/PR

Die neue Kollektion ist speziell auf Frauen zugeschnitten, welche die Größen bis 54 tragen und verfügt über eine Reihe von 27 zeitgemäßen, femininen Silhouetten. Die Stücke sind so konzipiert, dass sie die natürlichen Kurven der Frau betonen und gleichzeitig Komfort und Stil bieten. Taillierte Schnitte, luftige Ärmel, aber auch klassische Business Looks und expressive Drucke finden sich in der Kollektion. Damit geht Seidensticker einen wichtigen Schritt in Richtung Inklusivität in der Modebranche.

Die Mode- und Beauty-News der letzten Woche verpasst?

Kein Problem, die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier.