Dark, Medium, Light Diese Farb-Kombinationen machen jeden Jeans-Look zum Hingucker

von Linda Shllaku Ob hell, mittel oder in dunkler Farbe! Eine Jeans ist immer eine zeitlose und stilvolle Entscheidung. Wir zeigen, wie man mit den richtigen Farbkombinationen jeden Jeans-Look auf das nächste Level hebt.

Sie ist vielseitig, langlebig und äußerst komfortabel: die Jeans. In der Welt der Mode gibt es nur wenige Kleidungsstücke, die so ikonisch, genial als auch bequem sind. Schnell angezogen, Pullover dazu und ins Büro oder Café gehüpft – ihr ahnt es schon: Jeans sind eben immer eine sichere Bank. Doch Denim kann noch vielmehr! Vor allem in der richtigen Kombination. Das Geheimnis liegt in der Farbwahl – sei es durch das Oberteil, die Schuhe oder Accessoires. Welche Farben das zu welcher Waschung sind, erfahrt ihr hier.

Helle Waschung: Pastellnuancen wirken einheitlich

Leichtigkeit und Frische –Attribute, die wohl jede:r mit einer hellen Jeans-Waschung assoziiert. Genau diese Lebendigkeit kann man mit der richtigen Farbwahl der restlichen Kleidung intensivieren. Vor allem pastellfarbene Oberteile in Rosa, Hellblau oder Mintgrün wirken verspielt und verleihen dem Look an regnerischen Herbsttagen einen sommerlichen Touch. Verzichtet werden sollte auf dunklen Strick, dieser erschafft einen zu hohen Kontrast, der mit dem weißlichen Blau zu derb in Erscheinung treten kann. Eine schöne und harmonische Alternative bietet da ein schlichtes Grau. Wer auf dunkle Nuancen trotzdem nicht verzichten mag, kann mit Mütze oder hellen Turnschuhen die ideale Balance halten.

Mittlere Waschung: Her mit erdigen Tönen

Sie bilden die Mitte zwischen der leichten Lässigkeit heller Jeans und der klaren Eleganz des dunklen Denim – daher benötigen Hosen mit mittlerer Waschung den idealen Gegenspieler. Ein Pullover in Erdtönen wie Braun oder Khaki passt hervorragend zu Jeans im Medium-Ton und verleiht jedem Outfit eine warme, gemütliche Komponente. Herbst versprühen die Nuancen von Beige bis Rostrot! Aber auch ein klassisches Schwarz rundet den Look alltagstauglich ab. Tipp: Auch mit den Accessoires und dem Make-up lässt sich gut spielen. Ein knalliges Rot auf den Lippen, kleine rubinfarbene Steine an den Ohrläppchen: diese feinen Nuancen machen den Unterschied.

Dunkle Waschung: Zeitlos, auch für den Abend

Dunkle Jeans wirken vor allem schick und sind damit perfekt für formelle Anlässe oder ein elegantes Dinner geeignet. Aus diesem Grund wirken schlichte Farben apart und schick. Ein weißes oder blaues Hemd dazu und der Look strahlt Raffinesse und Stil aus. Wer doch einen Hauch von Farbe mag, wählt zur dunklen Jeans einen satten Blauton, so zum Beispiel ein tiefes Marineblau. Die verschiedenen Blautöne bieten sich so fast schon ein Duell, das trotz gleicher Farbfamilie spannend wirkt. Tipp: Goldener Chunky-Schmuck dazu, das rundet den Look (noch) glamouröser ab.