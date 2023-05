von Julia Koschel Es ist die perfekte Kopfbedeckung: das Basecap. Als Alleskönner in jeder Lebenslage kombinieren wir es als Stilbruch oder perfekten Begleiter sportlicher Looks. Das sind unsere liebsten Modelle und schönsten Kombinationen.

Das perfekte Basecap ist der Alleskönner unter den Kopfbedeckungen. Ob als Retter an Bad-Hair-Days, als Sonnenschutz am Strand oder beim Stadtbummel oder als Downgrader, um allzu klassischen Outfits eine coole, sportliche Note zu verleihen – wir könnten ewig Beispiele aufzählen. Das Basecap ist einfach einer unserer modischen Helden. Welche Modelle besonders schön sind und unsere liebsten Outfit-Kombinationen seht ihr jetzt.

Das perfekte Basecap – das zeichnet das Trend-Objekt aus

Grundsätzlich sind euch bei Basecaps keine Grenzen gesetzt. Ob ihr auf zurückhaltende (Nicht-)Farben wie Schwarz, Weiß, Beige oder Dunkelblau setzt oder doch lieber farbtechnisch Gas gebt, hängt von eurem Geschmack und natürlich vom Rest eures Outfits ab. Gerade bei ansonsten schlichten Looks könnt ihr mit einem knalligen oder wild gemusterten Basecap einen perfekten Eyecatcher tragen. Wenn ihr euch erst einmal an das Tragen von Basecaps herantasten möchtet, empfehlen wir euch, zu einem eher klassischen, einfarbigen Modell zu greifen und euren Lieblingslooks, in denen ihr euch eh pudelwohl fühlt, damit neuen Schwung zu geben. Dafür haben wir euch eine kleine Auswahl an schönen Caps zusammengestellt. Schaut mal.

Basecaps können, wie bereits erwähnt, auch gern zum Highlight eures Looks werden. Dafür eignen sich Modelle mit Muster, knallige Farben oder gar metallischer Optik hervorragend. Das führt dann, je nachdem, zu einem sportlicheren oder schickeren Erscheinungsbild. Ein schlichtes Outfit und harmonierende Accessoires sind dabei passende Begleiter und runden die Optik perfekt ab. Wir haben für euch nun sechs unserer liebsten Styles samt Basecap zusammengestellt.

1. Stilbruch: Basecap zu femininen Looks mit Kleidern und Co.

Es ist eine Kombination, an der wir uns nicht sattsehen können: Der Mix aus einem femininen Kleid und einem sportlichen Basecap ist einfach zu schön. In diesem Jahr setzen wir dabei einmal mehr am liebsten auf Maxikleider mit schöner Silhouette. Wenn diese dann auch noch geblümt sind, bleiben bei uns kaum noch Wünsche offen. Mit einem schlichten Basecap geben wir dem Outfit dann einen gewissen Twist, damit es nicht langweilig wird. Dazu – je nach Wetter, persönlichen Geschmack und Schuhwerk – eine Jeansjacke oder eine Lederjacke und schon sind wir bestens gerüstet. Ob Shoppingtrip, Cafébesuch oder Spaziergang – wir sind bereit.

2. Sportlicher Touch: Lockert mit einem Basecap euren Bürolook auf

Im Büro wird es bei vielen von euch sicherlich schwierig, ein Basecap zu tragen – sei es auch noch so stylisch. Doch spätestens wenn ihr Feierabend macht und euch noch mit Freund:innen auf ein Getränk oder kleinen Snack trefft, könnt ihr das möglicherweise etwas strenge Bürooutfit perfekt mit einem Basecap auflockern. Dann braucht ihr auch auf den Blazer aus dem Büro nicht zwangsläufig verzichten. Oder aber ihr lasst diesen im Büro und werft euch zur Stoffhose und Bluse einen gemütlichen Cardigan über. Zusammen mit dem Basecap habt ihr im Handumdrehen einen perfekten Feierabendlook geschaffen.

3. Reisebegleiter: Mit dunkler Sonnenbrille und Basecap gegen ein müdes Erscheinungsbild

Gerade (frühe) Langstreckenflüge können sehr ermüdend sein. Wenn ihr euch das nicht ansehen lassen wollt, könntet ihr zur Kombi Basecap und dunkler Sonnenbrille greifen. Klar, wir und ihr sind/seid keine Highsociety-Jetsetter:innen, die sich vor den neugierigen Blicken der Paparazzi verstecken müssen. Dennoch ist es schön, diese beiden Waffen zu haben, um ein müdes Aussehen und den Unwillen, sich früh schon um ein perfektes Haarstyling kümmern zu wollen, optimal kaschieren zu können. Dazu empfehlen wir entspannte Garderobe, die euch beim Flug nicht einengt.

4. Ton-in-Ton: So gelingt euch ein monochromer Look mit dem gewissen Extra

Monochrome Looks können so schön sein. Da fügt sich ein passendes Basecap nahtlos ein. Das Beste an einem Outfit Ton-in-Ton? Stilmäßig gibt es keinerlei Grenzen. Ihr könnt also ganz nach Belieben, Stimmung oder Kleiderschrank zwischen einem klassischen beigen Outfit mit Strick-Pieces bis hin zur schwarzen All-Over-Kreation mit Lederjacke und Metall alles wählen.

5. Sporty Spice: Der perfekte Begleiter für gemütliche Athleisure-Styles

Dass ein Basecap perfekt zu einem sportlichen Outfit passt, liegt auf der Hand. Bequeme Leggings in Kombination mit einem Oversize-Sweatshirt und Sneakern lassen sich mit einem Basecap 1a abrunden. Und wenn die Temperaturen es zulassen, ersetzen wir Leggings und Sweatshirt einfach durch eine coole Radlerhose und T-Shirt bzw. Longsleeve. So lässt es sich aushalten und selbst der Weg zum Bäcker oder ein Spaziergang mit der besten Freundin wird so ganz easy zum entspannten Modeausflug.

6. Bad-Hair-Day: Schnelle Hilfe für unerwünschte Misere

Die Funktionalität eines Basecaps an Bad-Hair-Days müssen wir euch vermutlich nicht erklären. Dennoch wollten wir aus Dankbarkeit gegenüber des Basecaps gern auf ihn als Retter hinweisen. Da man sich an Bad-Hair-Days schnell mal unwohl fühlt, finden wir es an diesen Tagen besonders wichtig, etwas zu tragen, das uns in eine bessere Stimmung versetzt und uns Selbstbewusstsein gibt. Die Lieblingsjeans mit einem Wohlfühlpullover oder ein Kleid, das uns besonders gut steht und für das wir schon mehrfach Komplimente bekommen haben. Das Schöne am Basecap ist schließlich, dass es zu nahezu jedem Outfit passt und wir uns deswegen nicht weiter sorgen müssen.

