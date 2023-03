von Julia Koschel Mit dem perfekten Longsleeve wird aus einem Basic-Teil ganz schnell ein Hingucker – wenn gewünscht. Wir haben für euch drei schöne Modelle für Drunter und Drüber herausgesucht.

Das perfekte Longsleeve kann alles: Als wärmende Schicht unter der Kleidung getragen werden oder als Hauptakteur für ein entspanntes, schönes Outfit sorgen. Wir stellen euch unsere drei liebsten Longsleeves vor.

Das perfekte Longsleeve: So sieht es aus

Mit dem Begriff Longsleeve ist zunächst einfach ein langärmeliges Oberteil gemeint, das vom Schnitt und Material her an ein T-Shirt erinnert. Manche sagen auch, ein Longsleeve ist ganz einfach ein T-Shirt mit langen Ärmeln. Das haben alle Longsleeves gemein. Dennoch gibt es unzählige unterschiedliche Ausführungen an Longsleeves. Der klassische Rund- oder V-Ausschnitt dominiert, doch auch kleine Steh- und Rollkragen findet man oft. Von tailliert, cropped bis oversized ist auch die Passform sehr unterschiedlich und bei den Farben, Mustern und Cut-Outs brauchen wir gar nicht erst anfangen. Somit dürfte wirklich JEDE:R ein subjektiv perfektes Longsleeve finden. Das sind unsere Favoriten.

Klassiches schwarzes Longsleeve mit Raffung

Grundsätzlich kommt dieses Longsleeve von Hallhuber mit vielen klassischen Punkten daher. Die taillierte Passform und der V-Ausschnitt werden hier mit einer kleinen Raffung am Dekolleté ergänzt. Dadurch könnt ihr dieses Modell sowohl unter einem weiteren Pullover als auch als eigenes Oberteil tragen. Besonders schön sieht dieses Longsleeve zu einer Jeans oder locker geschnittenen High-Waist-Hose aus. An kälteren Tagen könnt ihr es auch wunderbar mit einem Oversize-Blazer ergänzen. So versteckt ihr das perfekte Longsleeve nicht und bleibt dennoch warm.

Basic-Longsleeve in einer Trendfarbe

Taillierter Schnitt, Rundhalsausschnitt – das Longsleeve vereint gute Basic-Merkmale. Was es besonders macht, ist die Farbe. Denn nachdem das Farbinstitut Pantone im vergangenen Jahr "Very Peri" – und somit einen Fliederton – zur Farbe des Jahres 2022 ausgerufen hatte, liegt dieses Jahr der Farbton "Viva Magenta" im Trend. Dank des Farbtons ist das Longsleeve daher auch viel zu schade, um es unter anderen Kleidungsschichten zu verstecken. Vielmehr sollte es zu einer Mom-Jeans oder einem schlichten Midirock getragen werden und so für gute Laune sorgen.

Longsleeve in cropped

Dieses Longsleeve ist nun wirklich alles andere als ein Basic. Gecroppt wird dieses Ringelshirt von NA-KD zum Fashion-Statement. Kombinieren kann man dazu so ziemlich alles. Besonders schön finden wir einen Oversize-Blazer und eine passende, weite Hose. Unschlagbar!

Das Longsleeve könnt ihr auch perfekt zu einem Latzkleid tragen. Dazu ganz einfach Boots oder Sneaker – fertig ist ein entspanntes Outfit für den nächsten Cafébesuch.

