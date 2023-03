von Rike Andresen Seidentücher gehören schon jetzt zu den schönsten Frühlingstrends! Wir zeigen dir, wo du das angesagte Accessoires shoppen kannst und wie es sich am besten stylen lässt.

Seidentücher sind derzeit überall zu sehen! So gibt es die angesagten Tücher nicht nur in verschiedenen Farben und Mustern, sie lassen sich auch beliebig variieren und stylen – und werden so zu einem absoluten Must-have in jedem Kleiderschrank!

Das perfekte Seidentuch: Das sind unsere 4. Favoriten

1. Seidentuch im Color-Blocking-Style von Roeckl

Du hast genug vom tristen Wetter und eintönigen Farbkombinationen bei deinen Outfits? Dann kannst du mit dem Seidentuch der Marke Roeckl, das du via About You shoppen kannst, dein Outfit etwas aufpeppen! Mit seiner leuchtend strahlenden Farbkombination aus Pink, Orange und Weiß sorgt es nämlich direkt für gute Laune und verleiht deinem Outfit einen frühlingshaften Touch. Damit das Tuch auch richtig zur Geltung kommen kann, ist es wichtig, es richtig zu platzieren. So kannst du es zum Beispiel als Halstuch zu einem beigen Monochrome-Look tragen oder als Zopfgummi-Ersatz nutzen, wenn du es weniger auffällig magst.

Affiliate Link Seidentuch von Roeckl Jetzt shoppen 59,90 € 59,90 €

2. Maritimes Seidentuch von Hallhuber

Wer sich bei seinen anstehenden Outfits auch etwas mehr Farbe wünscht, aber dabei lieber auf etwas gedecktere beziehungsweise schlichtere Töne setzen möchte, wird das Seidentuch von Hallhuber lieben. Denn das Accessoire in Streifenoptik überzeugt durch seine Mischung aus Babyblau, Beige und Weiß.

Affiliate Link Seidentuch von Hallhuber Jetzt shoppen 45,00 €

Das maritime Seidentuch lässt sich ganz nach Belieben stylen. Am besten gefällt es uns jedoch als Farbtupfer am Henkel unserer Handtasche oder als trendiges Bandana, um unseren Kopf vor den ersten Sonnenstrahlen des Jahres zu schützen.

3. Klassisches Seidentuch von Arket

Du bist derzeit dabei, dir eine Capsule Wardrobe anzulegen und deshalb auf der Suche nach dem perfekten Seidentuch, das sich zu deinen Kleidungsstücken beliebig kombinieren lässt? Dann ist das Exemplar von Arket, das du via H&M shoppen kannst, genau das Richtige für dich! Mit seiner beigefarbenen Optik und seinen schwarzen Details ist es ein echter Allrounder, der sich vielseitig stylen lässt!

Affiliate Link Seidentuch von Arket Jetzt shoppen 59,00 €

4. Günstige Alternative: Das Satintuch von H&M

Seidentücher sprengen derzeit noch dein Budget? Kein Problem, denn du musst trotzdem nicht auf das angesagte Trend-Accessoire verzichten. Der Moderiese H&M bietet nämlich für alle Modeliebhaber:innen eine günstige Alternative aus Satin an – und zwar in sechs verschiedenen Styles. Am besten gefallen hat uns aber dieses Exemplar, das nicht nur durch seinen schönen Farbton besticht, sondern auch durch sein modernes Muster.