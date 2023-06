von Carla Jörn Zum perfekten Beach-Day gehört auch das richtige Outfit. Ob farbenfroh, luftig oder gehäkelt – diese Strandkleider sind gerade total angesagt.

Der Sommer ist da und die Urlaubssaison steht vor der Tür. Wer Urlaub am Meer macht, braucht neben Sonnencreme und Beach-Handtuch natürlich auch das perfekte Outfit für den Strand. Unsere Wahl: Luftig-bunte Strandkleider – sie sind schnell übergeworfen und sehen dabei auch noch super stylisch aus.

Mit Sonnenbrille und großer Strandtasche ist der Beach-Look komplett. Wer abends ausgehen möchte, kombiniert zum Strandkleid einfach ein paar Riemchen-Sandalen und eine schicke Abendtasche. Perfekt für heiße Sommertage am Strand sind luftig geschnittene Kleider aus atmungsaktiven Stoffen wie Baumwolle. Welche Modelle diesen Sommer besonders angesagt sind und wie du sie am besten stylst, verraten wir dir hier.

Luftiger Leinen-Look

Kein Stoff steht so sehr für den Sommer wie Leinen. Auch dieses Jahr ist das Material aus Flachsfaser wieder voll im Trend. Im Gegensatz zu Baumwolle ist Leinen-Stoff besonders strapazierfähig und wirkt bakterienhemmend. Es kann bis zu 35% Feuchtigkeit aufnehmen und gibt diese schnell wieder an die Umwelt ab – so wirkt der Stoff kühlend und wir schwitzen weniger. Was will man bei einem Strandkleid mehr? Leinen-Kleider gibt es in weiß, bunt, lang und kurz – es ist also für jede:n etwas dabei. Hier eine kleine Auswahl von uns.

Passend zum Leinen-Look sind ein großer Sonnenhut und eine geflochtene Tragetasche – let's go to the beach!

Häkel-Hype

Häkeln hat schon längst nichts mehr mit Omas Topflappen zu tun. Unter dem englischen Begriff "Crochet" finden sich gehäkelte Kleider und Co. auf den Laufstegen dieser Welt wieder. Auch am Strand hat ein Häkel-Kleid so seine Vorteile: Durch die löchrige Struktur des Stoffes fühlt er sich auf der Haut leicht an und lässt auch mal eine frische Brise durch. Besonders in Meeresfarben wie grün oder blau fühlt man sich im Netz-Look fast wie eine kleine Meerjungfrau.

Der Häkel-Look ist perfekt für dich, wenn du gerne ein bisschen mehr Haut zeigst, ohne dich dabei nackt zu fühlen. Unter einem weißen Häkel-Kleid kannst du einfach deinen Lieblings-Bikini tragen oder für etwas mehr Stoff: Eine schlichte Radlerhose mit kurzem Top. Wer es am Strand lieber bunt mag, der kann zu einem gestreiften Häkel-Dress greifen.

Diese Kleider machen gute Laune

Ganz im Sinne des "Dopamine Dressing" punkten Strandkleider mit auffälligen Mustern oder in knalligen Farben und machen einfach gute Laune. Am Strand wollen wir nicht dauernd an uns "herumzuppeln" müssen und bevorzugen daher weiter geschnittene Kleider, die nicht direkt auf der eingecremten Haut kleben.

Auch ein leuchtender Kimono ist eine super Wahl für einen entspannten Strand-Tag. Schnell übergeworfen sieht er zu flachen Sandalen oder hübschen Zehentrennern schön sommerlich und gleichzeitig chic aus.

