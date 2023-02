von Pia Goward Euch fehlt manchmal auch einfach eine Outfit-Idee für den Alltag? Wie wäre es mit dem perfekten Sweatshirt? Leicht zu kombinieren und bequem ist es auch noch.

Wir sind immer auf der Suche nach den perfekten Kleidungsstücken, damit ihr euch die Arbeit ersparen könnt. Ganz hoch im Kurs stehen aktuell Sweatshirts, weil sie einfach zu allem kombinierbar sind. Seien es Röcke, Kleider, Jeans oder Stoffhosen – dank eines Sweatshirts rundet ihr den Look ganz leicht ab.

Das perfekte Sweatshirt: unsere 4 Favoriten

Bedruckt, gecroppt, oversized – es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Sweatshirt aussehen kann. Auch die Auswahl der einzelnen Shops macht es uns nicht gerade leichter, da das perfekte Sweatshirt zu finden, mit dem man nicht nach Hausarbeit aussieht. Gemütlich soll es sein, aber bitte auch stylisch. Welche Sweatshirts also trägt man gerade? Für den Moment fokussieren wir uns in diesem Jahr auf folgende Pullis.

Schlicht und oversized

Nichts geht über einfarbige Klamotten, denn die lassen sich besonders leicht mit anderen Kleidungsstücken kombinieren. Die Farbe spielt dabei keine große Rolle, sondern sollte eurem Geschmack entsprechen. Ein schwarzes Sweatshirt ist beispielsweise ein absolutes Basic-Stück und kann gut zu eurer Capsule Wardobe ergänzt werden. Auch knallige Farben tragen wir in diesem Jahr. Gern gesehen ist Pink, aber auch ein lebhaftes Blau sorgt für den idealen Farbklecks in eurem Outfit.

Affiliate Link H&M: Oversized Sweatshirt - Schwarz und andere Farben Jetzt shoppen 14,99 €

Geringelt, nicht gepunktet

Der Nautik-Hype ebbt nicht ab. Während wir bei Wollpullis bereits eine gute Menge an geringelten Pullovern angesammelt haben, folgen jetzt die Sweatshirts. Die kann man am besten mit einer hellen bis mitteldunklen Jeans kombinieren. Alternativ passt eine schwarze Wide-Leg-Stoffhose dazu. Mit einer Cap und einer Stepp – oder Jeansjacke rundet ihr den Look ab.

Affiliate Link A LOT LESS Sweatshirt 'Carla' schwarz / weiß Jetzt shoppen 59,90 € 59,90 €

Gecropped mit Bündchen

Normale Länge? Muss nicht immer sein! Bei High-Waist-Röcken und -Hosen ist ein gecropptes Sweatshirt genau das richtige, um das Outfit zu komplettieren. Zu bunt sollte es aber nicht sein, einen wilden Farbenmix lassen wir dieses Jahr im Schrank. Stattdessen konzentrieren wir uns auf freundliche Farben, die das Leben feiern. Pink ist hier natürlich ebenfalls eine Option, aber auch ein sanftes Grün oder ein dezentes Beige sind perfekt zu kombinieren. Einen kleinen Aufdruck oder eine Stickerei auf der linken Seite des Sweatshirts ist auch noch eine schöne Ergänzung des Gesamtlooks und hebt den Pullover noch mal hervor.

Affiliate Link C&A: Crop Sweatshirt - Grün Jetzt shoppen 19,99 €

Mit großen Buchstaben

Ob Vancouver, Detroit oder New York – Städtenamen gehen immer als Aufdruck für Sweatshirts. Oft prangen sie frontal auf den Pullovern und sorgen so für einen etwas größeren Hinguck-Effekt. Aber auch Universtitätsnamen wie Harvard und Yale sind mittlerweile sehr beliebt. Wer es etwas weniger Mainstream haben will, der wählt ein Sweatshirt mit Aufdruck im 70s Style, mit bunten Farben und geschwungenen Buchstaben. Ein Evergreen sind auf jeden Fall Sweatshirts mit Bandnamen.

Affiliate Link C&A: Sweatshirt mit recycelter Baumwolle mit Blondie-Print Jetzt shoppen 25,99 €

Wie kombiniere ich ein Sweatshirt am besten?

Wie bereits erwähnt, lassen sich viele Outfits mit Sweatshirts kreieren. Gut zu kombinieren sind dazu Hosen sowie Röcke oder Kleider. Passende Schuhe sind beispielsweise klassische weiße Sneaker mit Tennissocken oder Stiefel mit leichter Plateausohle. Beim Schmuck könnt ihr etwas mehr auflegen, ohne dabei zu posh zu wirken – der große Vorteil der Kombination aus Sweatshirt und Sneakers.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.