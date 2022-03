Glamour? Und wie! Die Oscar-Verleihung ist die Nacht für die ganz großen Auftritte und beschert uns mit einem Klassiker unter den Glamour-Roben auch 2022 wieder einen Riesen-Trend.

Wir sehen rot! Aber nur im positiven Sinne. Denn während Film-Fans den Oscars mit Spannung entgegenfiebern, um zu erfahren, wer mit dem begehrten Award nach Hause gehen darf, achten wir auch auf die ausgefallensten Looks auf dem roten Teppich. Und dort kam 2022 definitiv niemand an der Farbe Rot vorbei.

Alte Klassiker prägen den Red Carpet der Oscars

Das Fashion-Motto in diesem Jahr: Alles wird anders. Die Academy-Awards tauchten aus ihrem grauen Corona-Schleier auf und glänzten modisch mit neuer Vielfalt. Statt ausschließlich langer Roben fanden auch Zweiteiler und weiße Hemden auf dem Red Carpet statt. Alte Traditionen? Passé! Doch auch wenn Ladys wie Zendaya und Kirsten Stewart mit ihrer klassischen weißen Bluse für echte Wow-Moment gesorgt haben, der größte Trend des Abends ist ein anderer – nämlich Rot!

Molly Sims in einer krischroten Rüschenrobe von Elie Saab Couture. © Angela Weiss/ AFP / Getty Images

Darum wird Rot bei den Oscars zum Trend

Die romantische und ebenso kraftvolle Farbe führt den Siegeszug der Oscar-Roben 2022 definitiv an. Schattierungen von Rubin, Rosenrot und karamellisierten Äpfeln füllten den Teppich hin zum Dolby Theatre. Rot, vom Teppich bis zur Haarschleife – ein Trend, der uns auch nach der Verleihung der Academy-Awards im Gedächtnis blieben wird.

Ob die Stylist:innen der Oscar-Teilnehmer:innen mit der auffälligen Rot-Parade vor dem Dolby Theatre ein Plädoyer für die Rückkehr dramatischer Roben nach einer langen Corona-Tristesse halten wollten oder die Verteilung der Knallfarbe einfach nur Zufall war, ist natürlich nicht ganz geklärt. Ist aber auch egal! Denn der Ton bringt Glamour und Feuer in den Kleiderschrank und macht auch ohne größere Intention Spaß.

Rosie Perez bezauberte in Rot von Christian Siriano. © David Livingston / Getty Images

Jennifer Garner in Brandon Maxwell. © David Livingston / Getty Images

Von Scharlach bis Kirsche: Diese Stars trugen bei den Oscars Rot

Bei der Preisverleihung selbst erschien auf jeden Fall keine Farbe so häufig auf den Bildschirmen wie diese. Alleine drei der fünf Nominierten in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" der Oscars 2022 entschieden sich für Rot.

Ariane DeBose, später auch Gewinnern des Goldjungen, präsentierte ein maßgeschneidertes zweiteiliges Valentino-Set in Scharlachrot inklusive dramatischem Umhang. Kollegin Kisten Dunst wählte ein kirschrotes Vintage-Kleid von Christian Lacroix aus einem halbtransparenten Stoff, der sich ein Cupcake-Topping über die Robe kräuselte und Aunjanue Ellis, die für ihre Darbietung in "King Richard" nominiert wurde, strahlte den Zuschauern in Orange-Rot entgegen.

Arianna DeBose in einem roten Zweiteiler von Valentino. © Momodu Mansaray / Getty Images

Kirsten Dunst in in Vintage Christian Lacroix. © David Livingston / Getty Images

Cut-Outs geben der Trendfarbe den letzten Schliff

Ebenfalls großer Trend unter den Oscar-Roben: Cut-Outs und Rot. Jennifer Garner trat mit ihrem kleinen Cut-Out im Dekolleté den Trend auf dem Red Carpet los. Danach folgten Ellis Ross in Carolina Herrera – ebenfalls mit besonderen Ausschnitt – und Amy Forsyth in einem Marchesa-One-Shoulder-Kleid mit hohem Beinschlitz. Wir sehen: Mit einem leuchtenden Rot muss man nicht viel mehr tun, um ein Zeichen zu setzen. Knallige Farbe plus aufregender Schnitt – that’s it. Und so einfach werden an einem Abend Trends kreiert!

Amy Forsyth im roten Marchesa-Kleid. © Angela Weiss/ AFP / Getty Images