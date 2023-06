von Rike Andresen An unseren Füßen wird es bunt! Denn 2023 stehen Sneaker in leuchtend hellen Farben auf dem Programm. Welche Modelle gerade angesagt sind und wie du sie am besten kombinieren kannst, zeigen wir dir hier.

In den letzten Jahren haben wir in Sachen Sneaker vor allem auf dezente Modelle gesetzt. Doch damit ist nun Schluss! Denn der kommende Frühling macht sich bald nicht nur mit wärmeren Temperaturen bemerkbar – er bringt auch deutlich mehr Farbe in unsere Schuhschränke. Wir verraten dir, welche Sneaker nun total angesagt sind und wie du sie richtig stylst.

1. High-Top-Sneaker von Autry

Der High-Top-Sneaker der Marke Autry vereint gleich zwei Trends in einem Schuh. Denn das Modell kann nicht nur durch die farbliche Mischung aus Weiß und Bordeauxrot überzeugen, sondern auch durch seinen hohen Schaft, der jedem Look direkt einen lässigen Touch verleiht. Wer jedoch denkt, dass man den Schuh aus diesem Grund nur zu Jeans und Pullover tragen kann, täuscht sich! Denn der High-Top-Sneaker lässt sich auch hervorragend zu schickem Oberteil, Rock und Strumpfhose kombinieren.

2. Trendiger Gazelle-Sneaker von Adidas

Bei dir darf es etwas mehr Farbe sein? Dann wirst du den Adidas Gazelle Sneaker lieben! Denn der Trendschuh aus den 90er-Jahren, der gerade sein Comeback feiert, ist mit seinem kräftigen Rot ein echter Hingucker! Um den Schuh schön in Szene zu setzen, gibt es quasi unendlich viele Möglichkeiten. Doch wir können uns an diesen zwei Styles einfach nicht sattsehen. Für einen lässigeren Look, kombiniere den Schuh am besten zu einem Oversize-Hemd, Tanktop und einer blauen Straight Leg Jeans. Etwas Schmuck dazu und dein Outfit steht! Wer den Schuh lieber etwas eleganter tragen möchte, kann zu einem roten Monochrome-Look greifen. Achte hierbei nur darauf, dass du bei deinen übrigen Kleidungsstücken einen ähnlichen Farbton wählst.

3. Sneaker im farbigen Animalprint von Buffalo

Wer denkt, dass Animalprintin Kombination mit Farbe zu viel des Guten ist, hat sich getäuscht! Denn die Marke Buffallo zeigt mit ihrem coolen Sneaker, wie sich beides stilvoll kombinieren lässt! Damit der Schuh so richtig strahlen kann, würden wir empfehlen, beim restlichen Look eher auf dezentere Kleidungsstücke zu setzen. Ein tolles Beispiel hierfür wäre eine beigefarbene Stoffhose mit weitem Bein, ein gleichfarbiger Blazer und ein weißes T-Shirt. Aber auch ein lässigerer Look aus Jeans und Pullover lässt sich hervorragend zu den Hingucker-Schuhen kombinieren.

4. Das perfekte Mittelding: Dad-Sneaker von New Balance

Wem die bunten Sneaker noch nicht ganz geheuer sind, kann sich auch erstmal langsam an den Trend herantasten. Perfekt dafür eignet sich das Modell von New Balance, das durch seine Akzente in pastell- und königsblau auf dezente Weise direkt ins Auge springt.

