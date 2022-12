von Pia Goward Der perfekte Rollkragenpullover – wie findet man ihn am besten? Wir zeigen euch drei Pullis, die in eurem Schrank auf keinen Fall fehlen dürfen.

Ob im Frühling, Herbst oder Winter, ein Rollkragenpullover ist immer eine gute Ergänzung zu eurer Garderobe. Er lässt nicht nur jedes Outfit stylischer wirken, sondern versprüht auch noch einen Hauch von Eleganz, die kaum ein anderes Kleidungsstück so problemlos zaubern kann. Das Styling erweist sich mit einem Rollkragenpullover übrigens auch als ziemlich einfach, denn er ist mit jedem anderen Stück aus eurem Kleiderschrank kombinierbar. Wie das geht und welche drei Turtlenecks ein absolutes Must-have sind, zeigen wir euch.

Rolli aus Kaschmir

Weich, weicher, Kaschmir. Die Edelwolle ist seit jeher ein beliebtes Material für Schals, Mützen und Pullover. Schließlich sind die von der Kaschmirziege stammenden Fasern nicht nur weich, sondern auch sehr wärmend – perfekt für den Winter und all die, die schnell frieren. Da braucht es nicht mal ein langärmliges Unterhemd, um bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht selbst zum Eisblock zu werden. Paart ihr den Kaschmir-Rolli mit einem Mini-, Midi- oder Maxirock, dann bekommt ihr ein etwas eleganteres Outfit, das sich gut für einen Brunch oder eine Familienfeier eignet. Für das Büro könnt ihr ebenfalls einen Rock wählen oder greift auf eine Stoffhose zurück. Mit einer Jeans lockert ihr das Outfit auf. Kleiner Tipp: Wählt am besten eine Straight-Leg- oder Mom-Jeans und rundet das Ganze mit dezentem Schmuck ab.

Klassischer Turtleneck in Schwarz

Es gibt Kleidungsstücke, die einfach Klassiker sind. Dazu zählt auch der begehrte schwarze Rollkragenpullover, den es in beinahe jedem Geschäft in jeder Stoffmischung gibt. Ob Jersey, Baumwolle oder Kaschmir, der schwarze Rolli erweist sich immer als lohnende Investition. Für einen edleren Look kombiniert den dunklen Pullover mit einem rosafarbenen Midirock aus Chiffon. Dazu könnt ihr eure Haare mit Seitenscheitel stylen, sodass ein Look á la Hollywood-Diven der 1960er entsteht.

Für ein All-Black-Outfit – übrigens unser Favorit, weil er so zeitlos ist – nehmt ihr einfach eine schwarze Hose oder einen schwarzen Rock zum Kombinieren und ergänzt es dann noch durch schwarze Stiefel oder Sneaker.

Rollkragenpullover mit Zipper

Für einen angesagten Look braucht ihr einen Turtleneck mit Reißverschluss, der übrigens auch sehr begehrt bei den Skandinavier:innen ist. Mit einem einfarbigen Pullover macht ihr ebenso wenig falsch wie mit einem gestreiften, denn dank der richtigen Kombination habt ihr im Handumdrehen ein tolles Outfit kreiert. Was es dazu noch braucht? Eine weit-geschnittene Jeans, ein paar Moon Boots oder Ugg Boots, warme Socken und einen gefütterten Wollmantel. Dazu noch der perfekte Schal – und fertig ist euer Winter-Outfit. Für den letzten Schliff greift ihr auf eine Shearling-Tasche zurück.

