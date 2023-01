von Pia Goward Der Winter sorgt für kalte Winde, da ist der perfekte Schal ein wichtiges Accessoire. Wir haben drei Schals gefunden, die definitiv fusselfrei sind und warmhalten.

Winterzeit ist Bibberzeit, doch damit ihr nicht friert, gibt es eine ganz einfache Lösung: Der perfekte Schal! Er sollte groß genug sein, aber nicht so groß wie eine Decke, er sollte weich und kuschelig sein, aber nicht fusseln. Außerdem muss er warmhalten, aber nicht zu warm, sodass man schwitzt, sobald man einen etwas schnelleren Gang hat. Unsere drei Favoriten erfüllen diese Kriterien!

Diese drei Schals lieben wir

Schals hatten wir alle schon viele, doch war der perfekte wirklich dabei? Einer, der nicht nach drei mal Tragen noppt oder bei der ersten Wäsche gleich seine Weichheit verliert? Wir haben drei Schals gefunden, die garantiert warmhalten, euch nicht zum Schwitzen bringen, nicht fusseln und die bei der richtigen Pflege auch ganz bestimmt lange halten.

XXL-Schal

Ein großer Schal sorgt definitiv für ausreichend Wärme. Das liegt nicht nur an seinen Ausmaßen, sondern auch an hochwertigen verwendeten Materialien. Nehmen wir beispielsweise Alpaka-Wolle, die neben Kaschmir mit das weichste Material ist, was ihr in Kleidungsstücken finden könnt. Ganz nebenbei wärmt der Stoff auch noch sehr gut, schließlich stammt es von den niedlichen Alpakas, die in diesem Jahr ein ganz allgemeines neues Beliebtheitshoch erreicht haben. Und die frieren bekanntlich auch nicht so schnell. Kommt das Ganze auch noch in einem XXL-Format, ist nicht nur der Körper vor Kälteüberfällen geschützt, sondern auch Styling-technisch ist viel aus dem Oversize-Schal rauszuholen. Kombiniert ihn am besten über der Jacke mit ein paar Straight-Leg-Jeans und Chunky Boots. Dazu eine wärmende Mütze oder Ohrenschützer und fertig ist der Look.

Schlauchschal

Nichts ist praktischer als ein Schlauchschal. Dank seines Loops gehören nervige Schal-Enden und Fransen der Vergangenheit an. Außerdem erfüllt der Schal noch einen anderen Zweck, denn er kann problemlos zu einem Ohrenschützer umfunktioniert werden. Dafür müsst ihr den Schal einfach nur über eure Haare ziehen, sodass diese bedeckt sind. Habt ihr nun beim nächsten Winterspaziergang eure Mütze oder das Stirnband vergessen, gibt es immer noch eine stylische Notlösung, die ihr gerade um den Hals tragt. Achtet aber auch hier auf wertvolle Stoffe. Kaschmir ist beispielsweise immer eine gute Wahl, da es ausreichend warmhält und auch noch kuschelig-weich ist. Für Menschen, die schnell frieren, also genau das Richtige!

Wollschal

Mit Wolle kann man nie etwas falsch machen. Ob als Pullover, Kleid, Hose, Socken oder Schal – dank des sanften Stoffes wird unsere Haut nicht gereizt und immer angenehm warmgehalten. Was wünscht man sich mehr für einen perfekten Schal? Ein großer Vorteil einer jeden Wolle, zu der übrigens auch Alpaka und Kaschmir zählen, ist, dass sie so gut wie gar nicht fusselt. Zu oft hatten wir schon das Gefühl, den halben Schal im Mund zu haben, sobald wir ihn getragen haben. Mit einem Wollschal ist das jedoch nicht der Fall. Ihr könnt beispielsweise auch auf die Strickvariante eines Wollschals zurückgreifen, um etwas Vielfalt in euren Look zu bringen. Für elegantere Momente greift ihr aber lieber zu einem Schal aus feiner Wolle, den ihr sowohl zu Wollmänteln als auch zu dicken Winterjacken tragen könnt.

Wäsche-Tipp für Kaschmir

Feine Wolle ist nicht leicht gewaschen, denn bei zu viel Schleudern ziehen sich die Fasern zusammen und versteifen sich. Die Folge daraus kennen wir: Ein eingelaufenes Kleidungsstück. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, wie folgt vorzugehen:

Wählt bei eurer Waschmaschine den Waschgang für Feinwäsche aus. Stellt den Schleudergang aus und wählt maximal 30 Grad. Startet das Programm, das zirka eine halbe Stunde läuft. Nach der abgelaufenen Zeit sofort das Schonschleuderprogramm auf dem geringsten Schleuderprogramm anschalten. Neben der Waschmaschine stehenbleiben und den Vorgang beobachten. Zunächst schleudert die Maschine langsam an. Sobald sie beginnt, schneller zu schleudern, zählt ihr bis 20. Nach 20 Sekunden schnellem Schleudern das Programm beenden und die Wäsche herausnehmen und aufhängen. Da die Wäsche nun noch ziemlich nass ist, legt ihr am besten ein paar Handtücher unter den Wäscheständer.

