Dezember-Outfits Das sind die drei Looks, die wir diesen Monat lieben

von Anna von Falkenburg

Endlich ist er da: Der glamouröseste Monat des Jahres. Doch im Dezember kramen wir nicht nur unsere Glitzerkleider für die Silvesterparty raus – da geht noch viel mehr. Modeliebhaberin Anna zeigt uns ihre drei Lieblingslooks in diesem Monat.

Abgesehen von dem ewigen Schneematsch, der sich momentan auf den Straßen breit macht, liebe ich den Dezember. Denn die kalten Monate geben uns so viel mehr Styling-Optionen, als die warmen Monate, wo wir eh nur ein leichtes Kleid tragen können. Wie wäre es also mit einer coolen Hose, einem trendy Mantel oder doch mal einem Silvesterkleid, das nicht ganz so viel glitzert? Hier kommen meine drei Lieblinge für den letzten Monat des Jahres.

Let's keep it cozy

Zwischen all den Festtagen, Familienzusammenkünften und Firmen-Feiern, dürfen wir auch ruhig mal eine lässigere Garderobe auspacken. Stoffhosen im gerippten Stil sind dafür wie gemacht. Obwohl sie so gemütlich sind, versprühen sie dennoch nicht dieselben Stimmungen wie eine klassische Jogginghose. Vielleicht hätte so noch nicht mal Modelegende Karl Lagerfeld gedacht, dass wir – aufgrund einer gemütlichen Hose – unser Leben nicht mehr im Griff haben. Wie Influencerin Maria Kragmann ihren Instagram-Follower:innen zeigt, muss die gemütliche Hose nicht unbedingt in gedeckten Farben gehalten werden. Wie wäre es also mit der Trendfarbe des Jahres. Eine grüne Stoffhose? Im monochromen Look? Das ist der Dresscode für die entspannteren Tage zwischen den Jahren!

Stylisch Unterwegs!

Wenn es zur Zeit ein Fashion-Piece gibt, das meine gesamten Social-Media-Konten einnimmt, dann ist es dieser Mantel. "Afghan Coats" (engl.: afghanische Mäntel) sind ein weiterer Trend der 2000er-Modeströme und eroberten diesen Monat bereits mein Fashion-Herz. Dabei erscheint der kuschelige Begleiter in den verschiedensten Farbkombinationen und Längen. Doch das coolste ist natürlich, wenn der Mantel vergangener Modetrends noch irgendwo in der hintersten Ecke des Kleiderschranks lungert und nur darauf wartet, wieder hip zu werden. Wer den fluffy Mantel noch nicht im Kleiderschrank hängen hat, kann jetzt auf Nachhaltigkeit setzen und sich das Trendteil vintage holen. Ob im Second Hand Shop um die Ecke, auf dem nächsten Flohmarkt oder auf Online-Handelplattform – das Internet ist (noch) voll von den gehypten Mäntel. Also sei schnell und schnapp Dir den stylischen Begleiter fürs neue Jahr!

Der coolste Silvester-Look

Wer kann sie auch schon nicht mehr sehen? Die ewig gleichen glitzernden, funkelnden Kleider auf den Silvesterfeiern. Ich möchte dieses Jahr mal etwas anderes probieren und mich den Satin- und Glitzerkleidern standhaft widersetzen. Also her mit dem nächsten Eyecatcher! Denn diese Kleider und Bodys haben es in sich. "Poster Girl Dress" nennen sie sich auf TikTok und Instagram und sind bereits in Amerika und England der neuste Schrei! It-Girls wie Kylie Jenner und Dua Lipa machen uns den Trend vor und haben mich total überzeugt: Hier habe ich meine Alternative zum langweiligen Glitzerkleid für die Silvesternacht. Denn nur weil wir erneut keine großen Partys feiern können, heißt das doch noch lange nicht, dass unser Dresscode nicht danach aussehen darf, oder?!

Verwendete Quellen: Instagram.com, eigene Recherche