von Linda Shllaku Die Met Gala 2023 stand unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Auf den Treppen des Metropolitan Museum of Art sah man Katzen, Karl-Doppelgänger und Kamelien. Wir zeigen euch die fünf aufregendsten Fashion-Statements und ihre Geschichten.

Die Met Gala, eine Benefizveranstaltung zugunsten des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art, lockt jedes Jahr im Mai die größten Persönlichkeiten aus Mode- und Show-Business nach New York.

Aufwendige Roben, extravagant verziert und manchmal zu einzigartigen Kunstwerken geformt: Es ist das Event, auf das Modebegeisterte freudig, aber auch mit Ehrfurcht schauen. Wie wird das Motto interpretiert oder werden die Looks langweilig?

Diese fünf Met-Gala-Looks haben die spannendste Geschichte

Während in diesem Jahr viele eine modisch sichere Bank wählten und ihren Looks die Attitüde Karl Lagerfelds in Schwarz und Weiß einhauchten, griffen andere zwar auch zu dieser Kombination, jedoch auch zu deutlich tiefgründigen Stücken der Modegeschichte: Archiv-Kleider, Spezialanfertigungen und Chanel-typische Perlen bestachen auf der großen Treppe des Museums.

1. Dua Lipa trägt Vintage-Brautkleid von Chanel

Ist diese Robe für die prunkvolle und extravagante Met Gala zu schlicht? Wohl kaum. Im cremefarbenen Hochzeitskleid (re)kreiert Dua Lipa, 27, einen ikonischen Moment und bringt das Motto um Karl Lagerfeld auf den Punkt.

Dua Lipa in Chanel © Christopher Polk / Getty Images

Das ausgestellte Tweed-Kleid mit schwarzen Stickereien an der Taille und am Saum entstammt der Herbst/Winter 1992 Couture-Kollektion von Chanel und wurde einst von Supermodel und Lagerfeld-Muse Claudia Schiffer auf dem Laufsteg präsentiert. Anstelle einer Kopfbedeckung wählt Dua jedoch ein anderes Detail: Sie trägt den Legendary-Diamanten von Tiffany & Co. um den Hals. Der weiße Diamant verfügt über 100 Karat und ist eine Hommage an einen Diamanten, den bisher nur vier Frauen tragen durften: Mary Whitehouse, Audrey Hepburn, Lady Gaga und Beyoncé.

Claudia Schiffer und Karl Lagerfeld © Daniel SIMON / Getty Images

2. Nicole Kidman: Ihr Werbespot ist nicht genug

Nicole Kidman, 55, begeistert in einer hauchzarten Robe aus dem Jahr 2004, die sie einst für einen "Chanel No. 5"-Werbespot dramatisch in Szene setzte, als sie schnellen Schrittes vor Paparazzi floh. Zur diesjährigen Met Gala stellt sie sich dem Blitzlichtgewitter. Ein Glück – denn das Kleid von Karl Lagerfeld aus dem Chanel-Haute-Couture-Archiv ist zu schön, um es in der Versenkung verschwinden zu lassen. Das raffinierte Design überzeugt: Feiner Seidentüll trifft auf 250 rosafarbene Straußenfedern. Glamourös wird es mit über 3.000 silbernen Kristallen und Pailletten, die das Kunstwerk perfekt machen.

Nicole Kidman in Chanel © ANGELA WEISS / Getty Images

3. Kim Kardashian trägt Perlen über Perlen ...

Über 36 Jahre lang erschuf Karl Lagerfeld Meisterwerke für Chanel und war damit ein wahrhaftiger Profi im Einsatz von Perlen. Auch Kim Kardashian, 42, gefällt das Spiel mit der Rarität aus dem Ozean: In feinen Schlingen drapieren sich die Perlen um ihren Körper als auch um die unkonventionelle Shapewear — und die Anzahl hat es in sich! Ihr Schiaparelli-Look umfasst satte 50.000 Süßwasserperlen und über 16.000 Kristalle. Über 1.000 Arbeitsstunden saßen 12 Kunsthandwerker an dem opulenten Outfit, das sich auf dem Weg zur Gala unglücklicherweise verselbstständigte, wie sie später erklärte. Die Ehre, die echten Perlen aufzusammeln, gebührte schlussendlich Tochter North West, 9.

Kim Kardashian in Schiaparelli © Mike Coppola / Getty Images

4. Jessica Chastain wird zu Karl(a) Lagerfeld

Schluss mit Kupfer denkt sich Jessica Chastain, 46, die für das vollkommene Gedenken an den großen Designer ein charakteristisches Platinblond wählt. Doch Fans ihrer Haarfarbe können aufatmen! Es handelt sich bei ihrer neuen Haarpracht lediglich um eine Perücke, die ihrem monochromen Look von Gucci im Zusammenspiel mit der Sonnenbrille und den Handschuhen das i-Tüpfelchen Lagerfelds aufsetzt.

Jessica Chastain in Gucci © Mike Coppola / Getty Images

5. Anne Hathaway verheiratet Versace und Chanel

Anne Hathaway, 40, setzt für den einzigartigen Abend auf das Können von Donatella Versace, 68. Klassischer Tweed-Stoff à la Chanel trifft auf typische Perlen und zwei symbolische Kamelien im Brustbereich. Der aufreizende Schnitt und die goldfarbenen Details erinnern hingegen an Versace. Gegenüber Vogue lässt Donatella verlauten: "Das Kleid ist eine Hommage an unsere gemeinsame 90er-Jahre-Erfahrung — Tweed, Perlen und Kamelien gemischt mit Sicherheitsnadeln, Schlitzen und einem Korsett." Für Karl Lagerfeld, der die Handwerkskunst verehrte, eine ausgeklügelte als auch rührende Widmung.

Anne Hathaway in Versace © ANGELA WEISS / Getty Images

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.de