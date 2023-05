Die perfekte Fleece-Jacke Das sind unsere 5 Favoriten

von Julia Koschel Nicht nur praktisch, sondern auch stylisch: die perfekte Fleece-Jacke kann beides. Da gerade in der Übergangszeit wieder unzählige schöne Modelle zu finden sind, haben wir uns für euch einmal umgeschaut und unsere fünf Favoriten zusammengesucht.

Fleece-Jacken sind einfach ein Dauerbrenner. Zu einem lässigen Streetstyle passt eine Fleece-Jacke perfekt und so wundert es niemanden, dass sie immer wieder zum Trend wird. Neben klassischen Basic-Pieces sind es vor allem coole Retro-Modelle, die sich zu tollen Outfits kombinieren lassen. Hier kommen uns fünf Lieblinge.

Die perfekte Fleece-Jacke: Stylish und gemütlich zugleich

Das erste Modell unserer Fleece-Favoriten ist die Funktionsfleecejacke "Back Bowl" der Outdoormarke Columbia. Die Jacke ist kastig geschnitten, leicht verkürzt und in dezenten Pastelltönen gehalten. Das macht sie wunderbar wandelbar und so kann diese Fleece-Jacke perfekt mit euren Basics oder Highlight-Pieces kombiniert werden. Ob zur Jeans mit T-Shirt oder einem leichten Sommerrock bzw. -kleid ist dabei ganz euch überlassen. Modisch geht all das hervorragend zusammen.

Mit diesem Fleece-Piece von Roxy habt ihr die große Bandbreite an Möglichkeiten. Denn was die Lifestylemarke als "Funktionsfleecejacke" bezeichnet, könnte man auch easy als Shacket betiteln. Die Kombination aus beziehungsweise die verschwimmenden Grenzen zwischen Shirt und Jacke(t) sorgen dafür, dass ihr dieses Modell sowohl als Hemd als auch als Jacke tragen könnt – ganz nach Anlass, Wetter und eurem persönlichen Empfinden. Die Farbe "Hummer" wirkt dabei frisch, ohne zu aufdringlich zu sein. Somit könnt ihr diese Fleece-Jacke ideal kombinieren. Entweder gebt ihr mit leuchtenden Farben Gas oder bleibt beim zurückhaltenden Stil und ergänzt mit gedeckten Farben. Beides funktioniert perfekt.

Ist es ein Checkerboard oder die perfekte Fleece-Jacke? Beides! Denn diese Modell von Cotton On hat ein cooles braunes Schachbrettmuster und ist offiziell nur ein Pullover. Doch die Übergänge bei Fleece-Oberteilen sind fließend und so lässt sich auch dieses sowohl als Jacke als auch Pullover tragen. Mit dem kleinen Stehkragen seid ihr bei etwas frischeren Winden gut geschützt – bei milderen Temperaturen könnt ihr mit dem brusthohen Reisverschluss für mehr Frischluft sorgen. Aufgrund des auffälligen Musters sind die Kombinationsmöglichkeiten ein klein wenig eingeschränkt. Aber einfarbige Hosen und Röcke kreieren hier eine lässige bis mädchenhafte Kombi.

Die Fleece-Jacke von Whistler gibt es in zwei schönen Ausführungen: in Altrosé und in Cremeweiß. Beide Varianten sind eher sportlich und runden dadurch eure entspannten Streetstyles ideal ab. Doch auch als Stilbruch können sie perfekt agieren; der schmale Schnitt lässt genug Möglichkeit, um eure Figur zu präsentieren. Der dunkel abgesetzte Saum und der dunkle Reißverschluss bilden zusammen mit dem Aufnäher einen guten Kontrast und unterbrechen das ansonsten schlichte Design der Fleece-Jacke.

Eine ganz klassische Fleece-Jacke bekommt ihr von Urban Classic – und habt dabei die Qual der Wahl. Denn das gerade geschnittene Modell gibt es in fünf verschiedenen Farben. Allesamt sind mit farblich passenden Reißverschlüssen und Nähten versehen. Dadurch seid ihr in der Kombination mit anderen Kleidungsstücken komplett frei. Wählt die Fleece-Jacke zur Jeans oder tragt sie über einem gemusterten Kleid – beide Varianten wirken dank des sportlichen Schnitts der Jacke entspannt und alltagskompatibel.

Euch interessieren andere (Jacken-)Trends? Wie wäre es dann mit dem perfekten Trenchcoat oder die perfekte Jeansjacke? Dazu das perfekte Basecap und ein Modell der diesjährigen Sonnenbrillen-Trends – und fertig ist euer Frühjahrsoutfit.

