von Rike Andresen Du bist auf der Suche nach der perfekten High Waist Jeans, aber bisher einfach nicht fündig geworden? Kein Problem! Denn wir haben dir die Crème de la Crème der stylischsten Modelle herausgesucht.

High Waist Jeans liegen schon seit einiger Zeit total im Trend – und das zurecht! Denn das beliebte Hosenmodell gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und ist somit für jeden Anlass geeignet.

Die perfekte High Waist Jeans: Diese Kriterien helfen bei der Auswahl

Wer in der High Waist Jeans glänzen möchte, sollte unbedingt auf den Schnitt achten. Denn sitzt der Bund der Hose zu weit oben, kann der Körper schnell unproportional wirken. Damit das nicht passiert, sollte der Bund in Höhe des Bauchnabels enden. Damit die High Waist Jeans nicht nur toll aussieht, sondern auch bequem ist, empfehlen wir bei der Anprobe den Sitz-Test. Denn der Bund, der im Bereich der Taille sitzt, kann besonders beim längeren Sitzen schnell mal einschnüren. Achte daher darauf, dass er nicht allzu eng am Körper anliegt. Wer die High Waist Jeans im Skinny Fit tragen möchte, sollte auf ein Modell mit relativ viel Elastan setzen. Denn so bleibt die Hose trotz enganliegendem Stoff noch schön bequem.

Diese Jeansmodelle sind unsere Favoriten

1. High Waist Jeans im Skinny Fit

Die schwarze High Waist Hose von Only überzeugt vor allem durch ihren dehnbaren Stoff. Denn der ist nicht nur bequem, sondern schmiegt sich auch perfekt der eigenen Silhouette an und zaubert uns dadurch eine tolle Figur. Außerdem bereichert sie mit ihrer klassischen schwarzen Waschung den Kleiderschrank jeder Frau. Denn je nach Anlass lässt sie sich entweder lässig oder schick stylen.

Affiliate Link High Waist Skinny Jeans Jetzt shoppen 39,99 €

2. High Waist Jeans im Destroyed Look

Baggy Hosen, die zuletzt in den 90er Jahren angesagt waren, erleben 2023 ihr Comeback. Ein besonders schönes Modell findet man derzeit bei dem Moderiesen H&M, welches den Baggy-Fit mit dem High Waist Styleperfekt vereint. Die Löcher an den Knien runden das Jeansmodell ab und verleihen dem Look automatisch eine gewisse Lässigkeit.

Affiliate Link 90s Baggy High Waist Jeans Jetzt shoppen 40,99 €

3. High Waist Jeans im Straight Fit

Wer es am Bein nicht so eng mag, wird das High Waist Modell von C&Alieben. Denn während die Hose am Po schön eng anliegt, ohne dabei einzuschnüren, wird der Schnitt im Bereich der Beine deutlich entspannter. Der offene Saum im Bereich der Knöchel sorgt zudem für einen coolen Hingucker, der sowohl mit Sneaker und Pullover als auch mit schickem Oberteil, Blazer und Heels toll aussieht!

Affiliate Link High Waist Jeans im Straight Fit Jetzt shoppen 39,99 €

