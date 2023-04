von Pia Goward Warmes Wetter erfordert dünne Kleidung. Die perfekte Jeansjacke ist daher ein Must-have für jeden Kleiderschrank. Wir zeigen dir vier Modelle, die in diesem Jahr unverzichtbar sind.

Die Temperaturen steigen, die Sonne strahlt so hell sie kann und erfreut uns endlich wieder mit ihrer bekannten Wärme. Da ist eine Winterjacke oder der perfekte Wintermantel definitiv nicht mehr gefragt. Stattdessen sind es die Jeansjacken, die nun wieder aus dem Schrank geholt oder auch neu gekauft werden dürfen. Denn nicht jedes Modell entspricht auch jedem Geschmack. Doch was trägt man aktuell eigentlich? Wir verraten es dir!

Die perfekte Jeansjacke im Oversize-Look

Wir befinden uns in einer Zeit, in der Oversize das Nonplusultra ist. Seien es Oversize-Blazer, Sweatshirts oder T-Shirts – wir lieben alles, was bequem ist und dennoch total stylisch aussieht. Auch bei den Jeansjacken setzen wir in diesem Jahr erneut auf den Oversize-Look, weil er einfach zu zarten Kleidern genauso gut kombinierbar ist wie zu Shorts und Top. Farblich bleiben wir hier bei klassischem Blau, weil es universell einsetzbar ist und jedes Outfit abrundet.

Für etwas mehr Farbe im Leben

Wer es etwas bunter mag, der kommt in diesem Jahr auf seine oder ihre Kosten. Jeansjacke bedeutet schließlich nicht, dass alles nur blau sein muss. Lebensfrohe Farben wie Rosa, Gelb oder Orange sind aktuell mehr als nur willkommen in unserer Frühlingsgarderobe. Kombiniert mit einem Crop-Schnitt wird die Jeansjacke somit gleich zum absoluten Hingucker und ergänzt einen leichten, frühlingshaften oder gar sommerlichen Look optimal. Dabei macht es keinen Unterschied, ob du ein Kleid, einen Rock oder eine Hose trägst, denn zu allem sieht die gecroppte bunte Jeansjacke gut aus.

Schwarz als Evergreen

Zugegeben, Schwarz ist einfach eine verlockende Farbe. Schließlich lässt sie sich leicht kombinieren und sieht irgendwie immer gut aus. Styling ist mit kaum einer Farbe so einfach wie mit der Nichtfarbe. Neben blauen und bunten Modellen sind auch schwarze Jeansjacken glücklicherweise eine Option. Für einen etwas rockigeren Look kombinierst du dazu schwarze Chucks oder dünne Boots ohne Fütterung. Für ein dennoch feminines Outfit eignet sich ein dunkles Blumenkleid, das du mit zartem Schmuck trägst.

Die klassische Jeansjacke – immer noch eine Ikone?

Du stehst auf Klassiker? Das ist kein Problem, denn kaum ein Kleidungsstück ist so beliebt wie die ikonische Jeansjacke mit schmalem Schnitt. Um nicht zu altmodisch zu wirken, empfiehlt es sich hierbei jedoch, auf andere Farben zu verzichten. Blau, Schwarz oder ein dunkles Grau sind für diesen Schnitt die beste Wahl. Kombinieren kannst du die Jeansjacke gut mit einer Straight-Leg-Stoffhose in Schwarz oder Pink und Sneakers. Für kältere Tage trägst du am besten einen Rollkragenpullover aus Jersey. Der ist nicht zu dick, sorgt aber für ausreichend Wärme bei stärkerem Wind und sieht zudem noch total stylisch aus.

