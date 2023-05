Die perfekte Latzhose: Auf diese drei Modelle wollt ihr in diesem Sommer nicht verzichten

von Julia Koschel Wohin man auch blickt dieser Tage, man sieht überall Latzhosen. Der Trend ist zur Zeit überall und so haben wir uns auf die Suche gemacht, um für euch die perfekte Latzhose zu finden. Bitte schön.

Die perfekte Latzhose muss natürlich jede:r für sich selbst definieren. Das Schöne an diesem Klassiker und Trend ist, dass wir alle fündig werden. Ob weite, ausgestellte Beine oder schmale, elegante Schnitte, kurz oder lang, gedeckte oder leuchtende Farben – dank der Beliebtheit der Latzhose werfen die Modelabels regelrecht um sich mit schönen, unterschiedlichen Modellen. Wir haben eine kleine Auswahl unserer Favoriten für euch.

Die perfekte Latzhose: Diese 3 Modelle tragen derzeit alle

Wie gesagt, gibt es nicht die eine perfekte Latzhose für alle – es gibt aber für alle eine perfekte Latzhose. Ähnlich wie "normale" Hosen kommt es hier vor allem auf euren persönlichen Geschmack und Lieblingsschnitt an. Ob schmale Beine oder weitere Modelle, ob Mom-Jeans oder, oder, oder ... Auch in Bezug auf das Material, die Farben oder Muster sind euch überhaupt keine Grenzen gesetzt. Zumal ihr vom lässigen Streetstyle bis zum Bürolook alles mit den passenden Basics, Accessoires oder Schuhen kreieren könnt.

Blue Denim – der Klassiker

Der Latzhosen-Klassiker in blauem Denim bleibt einfach immer einer unserer Favoriten. Das kommt daher, dass er in seiner Kombinierbarkeit einfach unübertroffen ist. Je nach Waschung – diese sehr helle Variante von H&M beispielsweise ist perfekt für cleane, helle Frühlings- und Sommerlooks – lassen sich mit wenigen Handgriffen und Pieces coole Styles kreieren.

Affiliate Link H&M: Latzhose aus Denim / helle Waschung / in anderen Waschungen & Farben erhältlich Jetzt shoppen 54,99 €

Diese Latzhose in einem dunklen Blau ist in Kombination mit einem schlichten weißen T-Shirt und Sneakern perfekt für einen entspannten Besuch im Café oder einen Stadtbummel mit der besten Freundin geeignet.

Affiliate Link H&M: Latzhose / Mom Fit / Jeans – verschiedene Waschungen & Farben Jetzt shoppen 39,99 €

Mit einer dunklen Bluse und High Heels verwandelt ihr das It-Piece ganz schnell in einen deutlich eleganteren Look, der viel erwachsener und "angezogener" aussieht. Vielleicht das passende Outfit für euer nächstes Familientreffen?

Weites / ausgestelltes Bein

Das klassische Latzhosen-Modell hat von Natur aus schon keine enganliegenden Beine – das wäre für ihre ursprüngliche Funktion als Arbeiterkleidung auch wenig sinnvoll gewesen. Doch aktuell gehen wir modisch zum Teil noch einen kleinen Schritt weiter. So liegen neben klassisch-geraden Beinen in diesem Jahr vor allem auch Modelle mit weiten oder gar leicht ausgestellten Beinen besonders im Trend. Diese Latzhose von Monki beispielsweise setzt auf diese weiten Beine mit einem ganz leicht ausgestellten Ende. Der etwas dünnere und damit weicher fallende Jeansstoff passt sich toll eurem Körper an und gibt etwas mehr Silhouette preis. Die dünnen Latzträger sind nicht mit einer Schnalle befestigt, sondern werden ganz einfach geknotet.

Affiliate Link Latzjeans: mit ausgestelltem Bein / Blau Jetzt shoppen 79,90 €

Insgesamt wirkt diese Latzhose etwas femininer und so bieten sich verspieltere Oberteile mit Rüschen, Blumenmustern oder Blusen perfekt an. Dazu ein Paar schöne Sandalen und fertig ist ein Ensemble, das sich gern auch mal im Büro zeigen darf.

Latzhosen-Shorts für heiße Tage

An warmen Tagen habt ihr keine Lust darauf, eure Beine in langen Hosen zu verstecken? Dann stellt vielleicht ein kurzes Modell für euch die perfekte Latzhose dar. Denn auch in der Sommervariante gibt es eine große Auswahl an schönen Latzhosen – als Bluejeans, in Farbe, mit gekrempelten Beinen, weit und eng. Uns gefällt (unter anderem) diese kurze Latzhose von Levi's. Sie hat einen entspannten Used-Look und lässt sich vielseitig mit T-Shirts, Crop-Tops (besonders schön: dieses gehäkelte Top in Schwarz, Weiß oder Apricot von H&M) und süßen Blusen in allen möglichen Farben kombinieren. Somit seid ihr völlig frei und wählt einfach ein Oberteil, in dem ihr euch wohlfühlt.

Affiliate Link Levi's: Latzjeans / blue denim Jetzt shoppen 89,90 €

Fehlt euch sonst noch etwas für euren Kleiderschrank? Wir haben bei der Suche nach den neusten Trends auch das perfekte Basecap und das perfekte Longsleeve gefunden. Beides passt perfekt zum Latzhosen-Trend. Schaut's euch doch einmal an.

