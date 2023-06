Die perfekte Lederhose: So sieht sie aus!

So stylst du den Leder-Klassiker 2023

Die perfekte Lederhose So stylst du den Leder-Klassiker 2023

von Rike Andresen Du bist auf der Suche nach der perfekten Lederhose, aber bisher nicht fündig geworden? Kein Problem! Wir haben die schönsten Modelle für dich herausgesucht!

Ganz egal, ob aus richtigem Leder oder Imitat, die Lederhose ist 2023 total angesagt. Wir zeigen dir, wie die Fashionistas den Hosen-Klassiker derzeit tragen und welche Modelle gerade besonders beliebt sind.

Die perfekte Lederhose: Das sind unsere Lieblingsmodelle

1. Lederhose im Straight Leg Fit

Das Jahr 2023 steht ganz im Zeichen des Oversize-Fits – und davor sind auch unsere Hosen nicht gefeit! Denn auch die überzeugen in diesem Jahr mit einem eher lockeren Hosenbein. Wer auf den Trend aufspringen möchte und gleichzeitig auf der Suche nach einer Hose aus Lederimitat ist, wird bei Edited fündig. Die Hose überzeugt nämlich durch ihren lockeren Schnitt, ohne dabei zu sehr in die Weite zu gehen.

Affiliate Link Lederhose im Straight Leg Fit von Edited Jetzt shoppen 69,90 €

2. Lederhose im Jogginghosen-Style

Ähnlich locker sitzt auch die bordeauxrote Hose von Mango – nur hat dieses Modell noch ein paar mehr Besonderheiten. Denn anstatt eines festen Bundes und eines Reißverschlusses verfügt die Lederhose über einen dehnbaren Bund zum Schnüren. Dadurch kannst du ganz nach Belieben den Sitz deiner Hose selbst bestimmen. Der abgesetzte Stoff an den Knien verleiht dem Modell zudem einen modernen Touch.

3. Lederhose aus Echtleder

Wem Lederimitat nicht zusagt, kann bei seiner Hose auch auf echtes Leder setzen. Wie toll das aussehen kann, zeigt uns die Marke Young Poets Society mit ihrem Straight Leg Fit Modell. Denn trotz des eher gerade geschnittenen Hosenbeins werden unsere Kurven in der Hose schön betont.

Affiliate Link Lederhose von Young Poets Society Jetzt shoppen 299,99 €

4. Lederhose im Skinny Fit

Du wünschst dir lieber eine Lederhose im Skinny Fit? Dann wirst du das Modell von Only lieben. Denn hier stimmt nicht nur der Preis, sondern auch der Sitz. Die Hose verfügt nämlich über rund drei Prozent Elastan, wodurch sie sich unserem Körper perfekt anschmiegt, ohne dabei einzuschnüren. Kombinieren kann man sie sowohl lässig als auch schick – für einen entspannten Freizeitlook schmeißen wir am liebsten einen lockeren Pullover und einen lässigen Trenchcoat über. Wollen wir uns schick machen, tragen wir am liebsten Bluse und ein paar schicke Boots zu der Lederhose im Skinny Fit.

Affiliate Link Lederhose im Skinny Fit von Only Jetzt shoppen 39,90 €

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.